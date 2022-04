Muere el emblemático actor Juan Diego a los 79 años tras una larga enfermedad

El actor Juan Diego ha fallecido hoy de madrugada a los 79 años, según han confirmado la Academia de Cine y la Asociación Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) a través de Twitter. La Academia de Cine ha recordado que el actor, nacido en 1942 en la localidad sevillana de Bormujos de Aljarafe (Sevilla), era académico y entre sus numerosos premios contaba con tres Goya, cinco premios al mejor actor en el Festival de Málaga y la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival de San Sebastián por su trabajo en "Vete de mí", de Víctor García León.

Qué triste decirte adiós, queridísimo #JuanDiego. Socio, maestro, camarada, amigo. Ejemplo de nobleza humilde, hombre cultísimo que se supo hacer a sí mismo cuando las circunstancias menos acompañaban. Vuela alto, vuela libre. Todo nuestro amor 💔💔💔 pic.twitter.com/iG1ovhGUQn — AISGE (@aisge) April 28, 2022

Según ha confirmado la oficina de la representante del intérprete, Paloma Juanes, Juan Diego ha fallecido esta madrugada. Todavía se desconoce dónde va a ser velado su cuerpo. En un encuentro con medios al que asistió Efe en el mes de septiembre en la localidad leonesa de Astorga, el actor apuntaba que tenía “todas las ganas del mundo por seguir trabajando" porque no sabe hacer otra cosa y recalcaba que lo más importante en la vida es poder dedicarte a la profesión que has elegido. El actor protagonizó varios títulos emblemáticos del cine español como 'Los santos inocentes' o 'París-Tombuctú' y también cuenta con una dilatada carrera en el mundo del teatro.

El mundo de la interpretación de nuestro país vuelve a vestirse de luto por un actor ligado a un papel que le dio una inmensa popularidad y le hizo ganarse el cariño del gran público: 'don Lorenzo' en 'Los hombres de Paco', en cuyo regreso - rodado hace un año, una década después del final de la famosa serie de Antena 3 - participó volviendo a interpretar al carismático comisario.

Por su parte el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha querido destacar hoy, más allá de la generosidad de Juan Diego, lo que ha supuesto para los derechos de los actores la lucha que él inicio en los años setenta. Diego y Concha Velasco encabezaron la famosa huelga de actores en 1975, el primer movimiento para pedir la reducción de la jornada laboral, una reivindicación que entrañaba "mucho riesgo", ha recordado Barroso.

El director de cine ha hecho estas declaraciones tras participar en la presentación de un estudio sobre la situaciones socioeconómicas de los directores de obras audiovisuales en España, de DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales). "Cuando me han llamado para contarme lo de Juan, pensaba que nada de esto, ni siquiera la existencia de DAMA ni de los sindicatos ni de los que tiene que ver los actores, existiría si no hubiera sido por Juan Diego", ha reiterado el presidente de la academia.

"Yo era un niño pero recuerdo perfectamente" que era Juan Diego el que "encabezaba aquellos movimientos que implicaban mucho riesgo para toda la gente que estaba en ellos", ha resaltado Barroso. Fue un momento que demostró que dedicarse a una profesión que era pura pasión y pura vocación no se contradecía con el hecho de reivindicar unos derechos. "Juan fue pionero, dio la cara por todos, y nada de esto existiría, ni el estudio este, porque él dio la cara siempre", ha agregado.

También se ha referido a su talento como actor. "Es mítico su personaje en 'Los santos inocentes'", el señorito Iván, un papel complejo que Diego bordó, y es que en la profesión era habitual pensar siempre en él para cualquier personaje. "Era uno de esos actores que han estado siempre trabajando, era un trabajador nato, le recuerdo sobre todo por eso, por cómo defendió a muerte ese personaje (Iván) tan odioso y tan chungo, pero él lo defendía con toda su humanidad que era mucha".

Porque Barroso conocía bien a Juan Diego, no solo por la profesión sino porque eran vecinos en Torrelodones. "Nos encontrábamos en la frutería y él me recomendaba la fruta que había que comprar ese día", ha recordado con cariño. "Juan tenía una grandísima humanidad, era un hombre generoso, divertido, siempre le gustaba jugar al borde de los límites, era un tipo fascinante, no te aburrías nunca con Juan".

La última vez que le vio fue en octubre, en un acto en la academia, donde le pareció que estaba "en plena forma". Por su parte, el director de cine y productor Pedro Olea, que también ha participado en la presentación del estudio de DAMA, ha asegurado que Diego era para él "un amigo muy querido" aunque nunca llegaron a trabajar juntos. "Era un tío genial en todos los sentidos, como persona, políticamente, como actor, como todo", ha subrayado en declaraciones a los medios. "Dominaba todo y era un verdadero encanto", ha subrayado Olea, para quien aunque Juan Diego era un "actor asombroso" que "lo hacía todo bien", destacó especialmente en el papel de "facha maravilloso" que hizo en "Los santos inocentes", de Mario Camus.