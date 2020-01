Fani duda entre Rubén y Christofer en 'La isla': "Tengo ahora mismo un cacao..."

Una resaca emocional inundaba las dos villas de 'La isla de las tentaciones' en el programa de este martes. La reacción de Christofer y su famoso grito "¡Estefanía!" ante las imágenes de su novia con Rubén daban paso un momento crucial: la respuesta de Fani. La concursante lanzaba un claro mensaje: "No me arrepiento, pero voy a frenar un poco mis sentimientos con Rubén porque no quiero ver sufrir así a Christofer". Con esta intención, Estefanía daba un pasó atrás con su pretendiente, a quien considera "un amigo especial". Según comentaba, su intención era luchar por su novio.

En la villa de los chicos se respiraba un ambiente de tristeza y desolación. Christofer, hundido, reflexionaba sobre su relación con Fani: "Todo el mundo me dice que coja el toro por los cuernos". Sus compañeros le mostraban su apoyo en esta dura situación. Ante este panorama, Mónica Naranjo aparecía para hacerles una propuesta. Tenían la oportunidad, por unanimidad, de elegir a uno de ellos para que se reencuentre con su novia en la hoguera de la confrontación. Finalmente, Álex era el más votado para verse las caras con Fiama.

En un mar de lágrimas, el concursante pedía explicaciones a su novia sobre su actitud en la isla con su pretendiente. “Es un chico diez, es un chico mil, pero aún así te prefiero a ti”, explicaba Fiama a su novio, quien describía como “intenso”. Su relación no va bien. "Una vez más me reafirma que es él el que no confía en mí", comentaba Fiama. Con Mónica Naranjo de moderadora, los dos se han dicho a la cara qué es lo que les molesta del otro. Finalmente, tenían que tomar una decisión, abandonar el programa o continuar. Los dos lo han tenido claro: “Continuamos”.

Una vez concluido el encuentro, la atención se volvía a centrar en Fani y Christofer. La concursante se refugiaba en los brazos de Rubén y se lamentaba por hacerle daño a su novio. “Yo soy la culpable número uno de toda esta situación”, comentaba. Estefanía le recriminaba a Rubén su ausencia tras la complicada noche en la que vio las imágenes del sufrimiento de Christofer. "El único apoyo que necesitaba ayer era el tuyo", afirmaba. Fani reclama la atención de su pretendiente: "¿Tengo que ir yo detrás de ti?". A pesar de sus dudas, Estefanía continúa viviendo la experiencia al límite y los besos con Rubén no han acabado.