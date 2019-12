Dani Martínez: "En Got Talent no tenemos ningún guión"

Edurne se enfada de verdad con Risto, Dani Martínez pica a todo el mundo, Paz Padilla la arma en la mesa... Y todo improvisado. Dani Martínez asegura en el podcast de 'La Cabina de Borja Terán' que en el talent show de Telecinco que hoy llega a su final no hay ningún guión, cada uno dice lo que siente en cada momento. Asegura que "nadie te dice a quién votar, lo que responder... soy un ente libre", asegura. Y tiene claro una cosa: quiere hacer un late night.

Cree que uno de los motivos por los que el programa engancha tanto -siempre es líder de audiencia- es porque "todo el mundo tiene un jurado de Got Talent dentro". Y eso sucede al final de cada actuación porque "todo el mundo tiene algo que decir". En el podcast de La Información confiesa que en la televisión empezó en el 'Un, dos, tres a leer esta vez' imitando a Boris Izaguirre. El antes y el después en su carrera llegó con Flo. "No he encontrado ni encontraré una estrella como Flo", asegura. Recuerda como le fichó para Cuatro en uno de los programas que mejor ha funcionado en la cadena.

En sus notas del móvil apuntaba nombres de personas que les parecía curiosas por algo concreto. "Me llamó porque tenía anotado que hacía voces de puta madre". Al llegar me aseguró que iba a pensar algo para mi y la idea primera era que presentara con Ana Simón el programa pero dijo que "yo con Dani me lo paso muy bien, ponerle una silla en la mesa". Así llegó a 'Tonterías las justas'. Agradece que Flo todo el rato "sea alguien que te da cosas para que brilles tu".

No olvida uno de sus mayores récord: cancelaron el programa antes de emitirse. Habla de 'Guasap!'. Recuerda que algo así "no es fácil, se hace en una tarde... lleva un trabajo", bromea. Aquello le sirvió de aprendizaje porque tiene claro que "ni cuando estás arriba no eres el amo ni cuando estás abajo eres la mayor mierda del mundo... sigues siendo Dani, de León".