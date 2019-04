Esta es la hija de 23 años de Eminem: una psicóloga con 1,5 millones de seguidores

Han pasado muchos años desde que un joven Eminem lograra ser el rapero que más discos vendía en la historia de la música. Marshall Mathers, que adoptó su nombre artístico por la unión de sus iniciales (M&M pronunciadas en inglés) fue el icono de toda una generación hace ya casi dos décadas, precisamente la edad que tiene su hija mayor, Hailie Scott Mathers.

Esta joven de 23 años nada tiene ya que ver con la pequeña a la que Eminem dedicaba sus canciones cuando estaba en lo más alto. Es fruto de su polémica relación con Kimberly Scott, con la que se casó dos veces, las mismas que se divorció. Hailie ha crecido totalmente alejada de la música y del estilo de vida de su famoso padre y a día de hoy ya tiene su propia carrera y su vida independiente.

El pasado año, la joven se graduó en Psicología en la Universidad de Michigan, donde reside y que es precisamente donde se crió su padre. Si bien tiene una carrera alternativa, porque con la enorme comunidad que tiene en redes sociales tiene pensado dedicarse durante un tiempo a trabajar como influencer y embajadora de firmas de belleza y moda. Hailie tiene nada menos que 1,5 millones de seguidores en Instagram, lo que le convierte en un personaje célebre en este canal.

En sus posts, la joven posa con sus estilismos y muestra cómo es su vida. Por ejemplo, hace unas semanas estuvo de vacaciones en Hawai y dio buena cuenta de ello en la red social, donde colgó fotografías posando en bikini y visitando los lugares más impresionantes de la isla.

Como puede verse en sus fotografías, Hailie nada tiene ya que ver con aquella niña rubia que el rapero llegó a subir al escenario a cantar con él la canción 'My dad's gone crazy', uno de sus éxitos incluida en el disco 'The Eminem Show'. Ahora luce una melena morena y un cuerpo totalmente tonificado.

Entres sus aficiones destacan los viajes, ya que siempre que puede hace una escapada a la nieve o a visitar otras ciudades de Estados Unidos. Además, es amante de los animales y en concreto de su perrito llamado Wolf, del que sube imágenes habitualmente. Igualmente, es adicta a los cafés de Strarbucks y le encanta mostrar sus 'outfits' a sus seguidores, los cuales son bastante clásicos, mezclando básicos con prendas más en tendencia y los complementos adecuados.

Entre estas prendas también hay alguna de Zara, como una sudadera de leopardo que todavía está disponible en la web de la marca y cuesta 29,95 euros. Y es que a Hailie le gusta mezclar bolsos de diseño con prendas más sport, como las sudaderas o los pantalones jogger y, por supuesto, las sneakers.

Así, la joven muestra un perfil muy diferente al que se puede esperar del de una hija de una estrella del rap. Hailie ha seguido su propio camino al margen de su padre y, de hecho, en redes no usa su apellido para que la fama de Eminem no influya en su trabajo. Eso sí, mantiene una relación muy cercana con él, pero prefiere dejarla en el ámbito privado, pues aunque quiere ser una reconocida influencer, no tiene ningún interés de mezclar su carrera con su vida personal.