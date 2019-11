La ex Miss España Inés Sainz denuncia que le han despedido "por tener cáncer"

Inés Sainz ha sufrido un duro golpe nada más anunciar que padece cáncer. La que fuera Miss España en 1997 no ha encontrado en su entorno laboral la empatía que esperaba y que tanto se necesita en estos casos, pues ha denunciado que dos días después de contarlo, fue despedida por una empresa de Bilbao de la que era imagen.

La exmodelo, que ahora es emprendedora y hace diversos proyectos de comunicación para diferentes firmas, ha revelado que dicha compañía le ha dejado una deuda de 1.000 euros, por lo que si no se le abona esa cantidad, hará público el nombre para saber de qué empresa se trata.

"Es mucho lo que tengo que sacar adelante y con la comida de mi hijo no se juega, pero estoy en rollo 'paz y amor'. No me han pagado, se han quedado más anchos que largos y le he estado dando muchas vueltas, pero mi madre me educó como una señora y no diré la marca", ha contado en una entrevista en el diario vasco 'El Correo'.

Sainz ha criticado que estas marcas se vendan como "ecológicas, veganas y superfeministas", pues nada más comunicar que sufre cáncer decidieron rescindir el contrato, con cantidades a deber. No obstante, Inés sigue trabajando y planificando su futuro profesional con posibles clientes y ha adelantado que uno "superinteresante" quiere trabajar con ella, "lo que me ha hecho sentir normal y capacitada y que les importa un comino mi cáncer".

En cuanto a su enfermedad, ha indicado que va "paso a paso" y que de momento va bien porque cuenta con el cariño y la fuerza de mucha gente que la anima día a día. La mejor noticia es que no necesitará recibir sesiones de quimioterapia en su tratamiento, algo que le ha supuesto una gran alegría.

Inés Sainz es madre de un niño llamado Mateo fruto de una relación que acabó hace tiempo. De hecho, no tiene relación alguna con el padre del pequeño, pues cuando dio la exclusiva de su enfermedad confesó que su ex se enteraría por ese medio.