Isa Pantoja, la única de la familia que no acude a ver a su abuela al hospital

La familia Pantoja sigue muy preocupada por el estado de salud de doña Ana Martín, la matriarca del clan, la cual permanece ingresada en un hospital de Cádiz desde la pasada semana por problemas de salud que no se han desvelado a los medios. Doña Ana, de 87 años, lleva un tiempo delicada y ha sido ingresada ya más de una vez, aunque ha logrado recuperarse.

Por ello, su familia no se separa de su lado, sobre todo sus hijos, Isabel y Agustín Pantoja. La tonadillera canceló hace unos días las grabaciones de 'Idol Kids' para estar al lado de su madre en estos difíciles momentos, pues para ella es su pilar. Igualmente, sus nietos, Kiko Rivera y Anabel Pantoja, tampoco han dudado en acompañarla estos días, aunque el Dj ha tenido menos oportunidad de verla porque tenía varios compromisos profesionales.

Pero no toda la familia ha estado al lado de doña Ana, pues ha habido una baja muy significativa, la de Isa Pantoja, ahora rebautizada como Isa P por su nueva carrera musical. La joven, que ahora mismo no mantiene ninguna relación con su familia, no se ha dejado caer por el hospital, como confirmó el domingo su cuñada, Irene Rosales.

La mujer de Kiko Rivera no sabía los motivos de su ausencia, aunque señaló que le constaba que estaba pendiente de su abuela. Recordemos que Isa P lleva mucho tiempo sin hablarse con doña Ana ni con su tío Agustín, pues según ella nunca le han querido. Por lo tanto, no se ha acercado por el hospital, tan siquiera para estar con su madre.

Y es que Isabel Pantoja y su hija pequeña llevan varios meses enfrentadas y ahora el distanciamiento es más grande que nunca después de las declaraciones que la joven ha ido haciendo de su familia. Si bien en momentos tan delicados, es hora de dejar las disputas a un lado y permanecer unidos. En cualquier caso, Isa P está muy cerca de su abuela, pues este fin de semana ha estado actuando en algunas discotecas de Cádiz, por lo que podría ir a visitarla en las próximas horas.