Joan Mir se venga de Marc Márquez en 'El Hormiguero': "Este año ha fallado"

Pablo Motos recibía este miércoles en ‘El Hormiguero’ a Joan Mir. El flamante nuevo campeón del mundo de Moto GP visitaba por primera vez el plató del programa. En su segundo año en la categoría reina, el piloto mallorquín ha conseguido el primer título de Suzuki Ecstar en los últimos veinte años. Según contaba Mir, “la expectativa, al inicio de la temporada, no era ganar. Las expectativas de Suzuki también eran a largo plazo, pero hemos aprovechado la temporada”.

El piloto se hacía con el campeonato en Valencia a falta de una carrera para completar el campeonato. Mir confesaba que la celebración por su victoria, debido a las restricciones por la pandemia, “un poco rara”. Eso sí, afirmaba que su deseo era celebrar el título con la gente. Sin embargo, por la Covid-19, no pudo hacerlo. “Hay que tener respeto por la gente que lo está pasando”, comentaba. Además, aseguraba que continuamente se somete a pruebas PCR.

Y es que, según explicaba el piloto, “si das positivo en la temporada, te quedas fuera de la carrera”. Aunque al principio le costó creerlo, fue testigo del primer positivo entre sus compañeros: “No quería creerlo hasta que Valentino Rossi dio positivo y dijeron ‘Valentino está fuera”. A pesar de estos inconvenientes, Joan Mir aseguraba que la temporada ha ido bien, salvo la carrera en Cheste, donde confiesa que los nervios se apoderaron de él. “La presión no se me suele notar mucho, pero en esta carrera perdí un poco los papeles. Es normal porque me estaba jugando un título”.

Con este título de campeón del mundo de Moto GP, el español consigue su segundo campeonato ya que en 2017 fue campeón del mundo de Moto 2. A sus 23 años, Mir se ha convertido en uno de las fortalezas del equipo de Suzuki. “Te estarán haciendo la ola en el equipo”, comentaba Pablo Motos, a lo que el invitaba respondía que “sí, un poquito”. El piloto se ha adaptado a la percepción a su moto, que, según contaba en el programa, “pesa unos 150 kilos. Llega a 355 kilómetros, aunque si pudiera bajarme a empujar un poco más lo haría”.

Tras estos comentarios del invitado, Motos le hacía la pregunta del millón: “¿Qué les dices a aquellos que dicen que has ganado porque Marc Márquez está lesionado?”. La cara del piloto cambiaba en cuestión de segundos. “No me apetece contestar nada, pero… Normalmente, esto es parte del juego. La gente se lesiona. Está claro que Marc tiene mucho talento, le tengo mucho respeto, pero este año ha fallado. Es parte del juego. Hay que saber gestionar estas cosas. Este año es el primer año que ha fallado. Yo no considero que por eso haya que quitarle mérito a otra persona”.