¿Está celosa Kim Kardashian del éxito de Kylie en los negocios? Hermanas y rivales

Los celos entre hermanos es algo, por desgracia, bastante habitual. Aunque suele darse en edades tempranas, algunas sobreviven toda la vida, sobre todo cuando se crece en una familia competitiva en la que cada uno amasa millones de dólares. Es lo que podría estar sucediendo en una de las familias más mediáticas del mundo, la Kardashian, cuyas integrantes son todas mujeres de éxito mundial.

Con Kim empezó todo. Ella fue la precursora del 'reality' 'Keeping up with the Kardasians', el que ha dado fama al resto de integrantes del clan, desde la madre, Kris, a la más pequeña, Kylie. Ella y Kendall son fruto del segundo matrimonio de Kris con Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner tras su cambio de sexo. Pero ha sido la benjamina la que ha superado a todos con solo 22 años.

Mira también Kim Kardashian anuncia que dejará de vestir sexy para complacer a su marido

Este lunes, Kylie vendió el 51% de su exitosa firma de cosméticos, Kylie Cosmetics, al grupo Coty, propietario de firmas como Marc Jacobs o Calvin Klein. Así, se embolsó más de 600 millones por esta operación, ya que la firma está valorada en más de 1.000 millones. Jenner es la persona más joven del mundo que ha logrado ser milmillonaria antes, superando a Mark Zuckerberg, que lo consiguió con 23 años. Su habilidad para manejar las redes sociales, donde tiene más de 150 millones de seguidores, la han hecho rica.

Pero no solo por sus posados y mostrar su vida; Kylie ha demostrado ser una gran emprendedora qué supo dar a su público lo que quería. Todos ansiaban tener unos labios como ella, ¿y qué hizo? Vender sus pintalabios. Los agotó en minutos. Eso fue en 2015; en 2019 es milmillonaria y vende todo tipo de maquillaje, además de productos para el cuidado facial. Y ha creado una línea exclusiva para la firma parisina Balmain.

Eso podría haber abierto una grieta entre ella y su hermana mayor, Kim. Ella ha sido la que ha abierto camino a las demás integrantes de su familia y puede considerarse la maestra de su hermana pequeña. La 'socialité' también es una avezada empresaria y tiene diferentes marcas, la última una fajas para conseguir tener las curvas tan marcadas como ella. Además, empezó también en el área del maquillaje, con KKW Beauty. Pero esta enseña no ha tenido el apabullante éxito de Kylie Cosmetics.

Así, esta semana, cuando Kylie ha sido la gran protagonista, Kim ha querido tener también su parte anunciando que KKW Beauty ha duplicado sus ventas en el último año. ¿Ataque de celos? ¿Ganas de llamar la atención? Las declaraciones de Kim resultaron muy llamativas, sobre todo porque no había felicitado públicamente a su hermana pequeña antes.

"Me siento muy orgullosa de la marca y de que se mantenga fiel a a su esencia auténtica", dijo a los medios la empresaria en unas declaraciones que parecían un 'recado' para su hermana, que ha vendido la mitad de su empresa. Y es que la marca de Kim todavía no ha llamado la atención de un gran grupo internacional. Además, la mayor del clan no es tan rica como la pequeña, pues su fortuna es de más de 300 millones, por los más de 1.000 millones de Kylie.

No obstante, este jueves, Kim parece que quiso quitar hierro al asunto y dijo en una entrevista que estaba "orgullosa de su hermana". Además, reveló que llevaba un año plaenado la venta de Kylie Cosmetics a un gran grupo, "porque había varios interesados". "Es increíble cómo con apenas 20 años levantó un negocio de algo que al principio no le hacía sentir muy segura. Pero fue ganando confianza y descubrió cómo hacer un producto maravilloso siendo fiel a sí misma. Eso es inspirador y sorprendente", reconoció.

De este modo, Kim Kardashian intenta enterrar esa duda sobre la relación con su hermana pequeña, con la que se lleva 17 años. Es cierto que las Kardashian son una piña, pero también es un hecho que Kim está más unida a sus hermanas de padre y madre, Kourtney y Khloé, pues la diferencia de edad con Kendall y Kylie es grande.