La camiseta de ‘Soy Una Pringada’ que deja en evidencia a Pablo Motos

Pablo Motos recibía este martes en ‘El Hormiguero’ a Nuria Roca y Esty Quesada, más conocida como ‘Soy Una Pringada’. La presentadora y la youtuber acudían a presentar su serie factual ‘Road Trip’, donde narran las aventuras que pasaron durante un viaje por Estados Unidos. “¿Qué hacéis juntas?”, preguntaba el presentador, intrigado por las opuestas personalidades de las invitadas. “Eso es lo que nos preguntamos nosotras”, bromeaba Roca, que confesaba que no se imaginaba un viaje así. “Me sorprendió la propuesta de os vais de viaje ‘Soy una pringada’ y tú”, afirmaba.

La travesía que emprendieron las dos invitadas las llevó a recorrer en coche los 2.000 kilómetros que separan Nueva York de Miami. Entre otras revelaciones, Esty Quesada comentaba que allí “hubo un huracán que casi nos mata”. ‘Soy Una Pringada’ explicaba que, antes de conocer a Nuria, “pensaba que iba a ser más estirada, más pija. Que no nos íbamos a caer bien. Y, sorprendentemente, nos caímos bien”. Por su parte, la presentadora también daba su punto vista: “Nos dimos cuenta de que tan distintas no éramos”.

A pesar de sus diferencias, las dos han llegado a hacerse amigas. “Yo pensaba que tenía un humor de mierda, pero es un humor negro. Y coincidimos”, afirmaba ‘Soy Una Pringada’. Además, las invitadas comentaban que durante el programa, que se estrenará el 26 de enero en TNT, se sinceran “sobre todo, de sexo, de pareja, de vida, se suicidios… Me sacaba algunos temas que me daban miedo”. “Esty hablaba de matarse”, bromeaba Nuria Roca. Aunque, según la presentadora, a su compañera “se le calienta mucho la boca”, en el fondo tiene una parte optimista. ‘Soy Una Pringada’ contestaba que su estado de ánimo ha cambiado. “Ya no estoy tan triste. Ahora estoy feliz. Ya me jode, pero sí”, afirmaba.

Tanto Nuria como Esty destacaban la evolución de su relación personal según avanzaba el viaje. La youtuber confesó a la presentadora durante la travesía que “pensaba morirse antes de los siete años”. En este momento, haciendo honor a su fama en redes, ‘Soy Una Pringada’ revelaba una sorpresa que llevaba en su camiseta para Pablo Motos. “Me gustan los memes y he traído uno para ti”, explicaba mientras mostraba su camiseta y bromeaba: “Espero que no me pegues un puñetazo”. Se trataba de un meme del presentador en el que aparecía en ropa interior con una postura imposible. “Es una postura de yoga”, comentaba Motos entre risas, que bromeaba afirmando que “puse esa foto por la expresión de mis ojos”.