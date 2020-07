María Patiño y Terelu protagonizan un tenso reencuentro en ‘La última cena’

Tras diez entregas de ‘La última cena’, el programa culinario de Telecinco llegaba a su final este viernes. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban y Terelu Campos y Víctor Sandoval eran las dos parejas que se jugaban el trofeo. El menú consistía en gazpacho como primer plato, pero no de manera tradicional. Los concursantes tenían que hacer uso de técnicas como esferificaciones de pepino, caviar de aceite, espuma de jamón serrano y cristales de pimiento. Un reto al que se enfrentaban con mucho humor.

De segundo, las parejas preparaban unos chipirones rellenos, acompañados de tempura de verduras. De postre, “una sorpresa”. Así lo anunciaba Sergi Arola que, junto a Begoña Rodrigo, eran los jueces encargados de valorar los platos. “Mi gazpacho es muy sencillo, de pobre, de gente del campo, sin pretensiones”, aseguraba Terelu momentos antes de la prueba.

Uno de los momentos más memorables del programa estaba protagonizado por María Patiño, que hacía su entrada cantando la canción ‘Tengo el corazón contento’, de Marisol, a Terelu. Pero lo hacía modificando la letra, plasmando la no tan buena relación que mantienen. “Porque yo te quiero, lalalalala, aunque tú no a mí, lalalalala, pero no me importa, lalalala, porque somos así”, improvisaba la colaboradora de ‘Sálvame’.

Tras dos horas de cocción y con 20.000 euros en juego, destinados a una organización benéfica, las dos parejas contrincantes se mostraban satisfechas con el resultado. Aunque no sin complicaciones ya que tanto Terelu como Belén Esteban tenían momentos de tensión durante la cocción de la comida. Tanto los colaboradores del programa como los chefs y el público eran los encargados de elegir qué pareja se hacía con el triunfo.