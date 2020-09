El plató de ‘El Hormiguero’ se inundaba este miércoles de música y arte con la visita de la María Peláe. “Hay entrevistas que hago para el público y otras que hago para mí”, comentaba Pablo Motos al presentar a la invitada. El presentador confesaba ser fan de la artista y, en especial, de una de sus canciones: “Llevo todo el verano cantando tu canción 'La niña'”.

La complicidad entre Motos y Peláe era tanta que incluso se arrancaban a cantar ‘La niña’ nada más sentarse en la mesa del programa. Con el presentador a la guitarra, la artista demostraba por qué su canción acumula casi dos millones de visualizaciones en YouTube. Visiblemente emocionado, Motos presentaba al público a Peláe: “Todo el mundo te conoce en el sur, pero con ‘La niña’ ha sido brutal”. Ahora, con su nuevo tema ‘La confesión bajo el brazo’, la artista está dispuesta a darse a conocer al gran público.

La cantante andaluza confesaba que sintió “miedo” al darse a conocer en el país entero por si el público no entendía “la ironía y la guasa” de sus canciones. “No se recibe igual en todos los sitios”, comentaba. Pablo Motos confesaba a cámara cómo conoció a María Peláe: “Te escuché en un taxi y empecé a cantar la canción, pero le puse atención a la letra después”. “Suele pasar”, respondía la invitada. La llamada “la Lola Flores moderna” se mostraba agradecida por este apodo, pero aseguraba que “es una cosa tan grande que da respeto”.

“Me siento cohibida, pero, si algo de lo que hago se asemeja a ella, bienvenido sea. Lola Flores siempre será moderna”, afirmaba ante el presentador. Y para demostrar su admiración por ‘La Faraona’ se lanzaba a cantar una de sus canciones más conocidas: ‘Cómo me la maravillaría yo’. María Peláe confesaba que no sentía una cantaora: “Yo no soy cantaora, tengo mucho respeto por ellos, pero yo soy flamenca”. Tras ofrecer varios conciertos tras el confinamiento, la cantante confesaba su experiencia: “En los conciertos se respira que la gente quiere seguir sintiendo, seguir viviendo. Es verdad que de primeras es extraño. La cultura esta haciéndolo muy bien, esta haciendo una cultura segura”.