María Teresa Campos en Arusitys Prime: "Me cuesta decir la palabra cáncer"

Tan solo tres minutos pasaban de las 22:00 horas de este viernes cuando Antena 3 volvía a ofrecer "un programa de cuatro horas de duración en rigurosísimo directo". Así lo ha descrito su presentador, Alfonso Arús, nada más estrenarse. ‘Arusitys Prime’ arrancaba con Angie Cárdenas, Poty Castillo, Paula del Fraile y Andrés Guerra como colaboradores de la primera entrevista de este nuevo espacio, protagonizada por Cayetano Martínez de Irujo.

El Conde de Salvatierra comenzaba recordando su niñez marcada por los malos tratos de sus niñeras. Lo recuerda "con pavor", ha confesado. No podía faltar la pregunta sobre el noviazgo de su madre con Alfonso Díez. "Al principio os costó", le comentaba Alfonso Arús, a lo que respondía: "Claro que sí, porque si tu madre viene con 84 años a decirte que tiene novio…", confesaba con una sonrisa. También ha comentado la actualidad. "No hay más remedio que darle un voto de confianza al presidente", comentaba sobre Pedro Sánchez. Del rey Felipe VI ha afirmado que le convence "absolutamente". Sobre Doña Letizia no lo ha tenido tan claro. "Eso no te lo puedo contestar2, sentenciaba.

El plato fuerte del programa llega a continuación. María Teresa Campos y Terelu ocupaban sus asientos frente a Arús para entrevistarse mutuamente. La vuelta de la matriarca de ‘Las Campos’ a Antena 3, 14 años después de su última aparición en la cadena de Atresmedia, se ha saldado con jugosas revelaciones. "¿A ti te gustan los tríos o las orgías?", con esta pregunta sorprendía Terelu a su madre, quien contestaba: "Yo estoy en contra de eso, el amor es para hacerlo íntimo entre dos personas. Una vez me lo dijo un chico...no duré con él ni 15 días".

Inevitable también ha sido tocar el tema de la salud, algo que ha afectado a las dos invitadas a lo largo de su vida. María Teresa Campos era la primera en pronunciarse sobre el ictus que sufrió hace unos meses. "Ese día estaba en mi casa. Me alteré por un asunto sin importancia y me mareé. Lo cogieron muy muy a tiempo y no me quedaron secuelas", confesaba la presentadora. Por su parte, Terelu también ha recordado los malos momentos que ha pasado a raíz del cáncer de mama. "He vivido en el infierno, he tenido alucinaciones, pensé que no salía de la operación", afirmaba. Su madre le ha confesado que ha vivido duros momentos gracias a esta enfermedad: “Me cuesta decir la palabra cáncer”, declaraba.

Este esperado momento concluía con muestras de afecto por parte de madre e hija y las dos lanzaban un mensaje a la que faltaba, Carmen Borrego, la menor de ‘Las Campos’. "Cuando no estás tú, como ahora, nos damos cuenta del hueco que dejas y que hace falta llenar", este era el mensaje que dirigía María Teresa a su hija, dejando ver la buena sintonía que existe en las tres.