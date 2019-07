Miguel Torres deja el fútbol con un bonito mensaje para Paula Echevarría

Miguel Torres se retira. El que fuera hasta ahora jugador del Málaga, tras haber pasado por Real Madrid, Getafe y Olympiacos, ha decidido colgar las botas a sus 33 años, una decisión que dio a conocer este jueves por la tarde mediante un comunicado dirigido a la agencia EFE. Es decir, a la vieja usanza. Ni redes sociales ni nostálgicos post, el futbolista hizo el anuncio mediante un escrito.

En una carta escrita por él mismo, Miguel recuerda sus 25 años de carrera que empezaron "desde una pequeña ventana de mi colegio donde todos los días veía el estadio Santiago Bernabéu". Gracias a una visita del colegio al campo de fútbol, pudo apuntarse a las pruebas de acceso a la cantera blanca, a donde entró con solo 7 años. En 2006 debutó con el primer equipo, con el que ganó dos Ligas y una Supercopa, "momentos que no olvidaré en mi vida", aunque asegura que sus mayores logros "fueron todos los valores y enseñanzas que me dieron durante todos esos años en el Real Madrid".

Miguel asegura que se siente muy orgulloso de todos los esfuerzos que ha hecho en esta etapa y también de sus errores, y afirma no arrepentirse de nada, "pues todo eso me enseñó a ser mejor día a día". Así, tiene una mención especial para el que era su club, el Málaga, con el que vivió la tragedia de bajar a Segunda División. "Decidí quedarme la temporada pasada para subir a Primera División, donde debemos estar, hicimos todo lo posible y no pudimos, pero no tengo ninguna duda que el año que viene se conseguirá", señala Torres después de una temporada en la que no ha tenido mucha participación en el equipo.

No obstante, asegura que siempre se ha sentido útil "y responsable de las victorias y derrotas que teníamos cada fin de semana". Así, da las gracias a todos los profesionales del Málaga que han trabajado con él en estos años, así como al resto de entrenadores que ha tenido a lo largo de su vida y a todos los compañeros. "Habéis sido grandes profesores, todos me habéis enseñado algo y a muchos os puedo llamar amigos. Me gustaría nombrar a todas las personas que me han ofrecido sus medios para poder estar en las mejores condiciones todos los días pero sería una lista interminable", señala, con mención especial para Getafe y Olympiacos también.

Pero sin duda alguna, el agradecimiento más especial es para su familia y para su chica, Paula Echevarría. La pareja lleva ya más de un año de relación y en este tiempo han vivido distanciados, ella en Madrid y el en Málaga. Por eso, ahora podrán al final estar juntos, probablemente en la nueva casa de la actriz, a la que se ha mudado hace muy poco.

"Gracias Paula, por apoyarme y darme siempre los mejores consejos y tu cariño incondicional", señala Miguel en reconocimiento a su novia como su gran apoyo en sus momentos más bajos en el fútbol. Igualmente, recuerda a sus padres, a su hermana y a su tío Antonio "por vuestros valores y porque me apoyasteis dándome vuestro tiempo siempre por mi sueño; sin vosotros no hubiese podido conseguirlo".

Así, el futbolista da por acabada su carrera deportiva y se enfrenta a un nuevo futuro junto a Paula. Es probable que, antes de emprender un nuevo camino, Miguel se tome un tiempo para decidir por donde quiere seguir, aunque teniendo en cuenta la profesión de su novia, actriz e influencer, es probable que tome alguno de estos caminos o que abra su propio negocio.