El plató de ‘Sábado Deluxe’ recibía este fin de semana a una invitada muy especial: Mila Ximénez. La colaboradora de ‘Sálvame’ se enfrentaba a su entrevista más emotiva ya que se trataba de su primera aparición televisiva después de anunciar que padece un cáncer de pulmón. "Para mí, era muy complicado decir a mis compañeros que tenía un cáncer", confesaba la invitada. Con un tono optimista, Mila aseguraba que afronta la enfermedad con ánimo: "Soy fuerte y he superado cosas mucho peores que el cáncer".

Con María Patiño como presentadora del programa, la colaboradora afirmaba que, antes de hacer pública su enfermedad, "primero necesitaba saber que yo lo tenía, ponerle nombre". "Es importante saber que un cáncer no tiene por qué ser algo terminal hoy en día", comentaba Mila mientras recordaba cómo fue el momento en el que se enteró que tenía la enfermedad. "Tenía mucho dolor en el costado y pensaba que era algo de huesos", aseguraba.

Sin embargo, tras realizarse unas pruebas su médico le dio la mala noticia. "Le dije ‘¿me voy a morir?’ y me dijo ‘de esto no", confesaba. Tras conocer su diagnóstico, Mila contaba que "estaba en shock, no sabía qué hacer". Nada más salir de la clínica, se le ocurrió hacer una llamada: "Llamé a mis hermanos y les dije ‘tenemos un problema más serio que el herpes. Tengo cáncer de pulmón, pero no va a poder conmigo. Lo voy a superar".

Contárselo a su hija, Alba, fue una de las cosas más difíciles. "Necesité estar con gente para contárselo a mi hija. Yo no quería que ella lo pasara mal. Me he pasado toda la vida protegiéndola y de repente le tenía que contar que tengo cáncer de pulmón. Ese silencio lo voy a recordar siempre", confesaba.

"Nunca imaginé que iba a tener un cáncer. Esa palabra no entraba en mi vocabulario", revelaba la invitada de la noche.

Desde que fue consciente de su estado de salud, ha vivido muchas nuevas experiencias. Su hija Alba la acompañaba a su primera sesión de quimio y luego volvía a Ámsterdam, donde reside. Este viaje supuso un disgusto para Mila ya que hubo "algún medio online" que publicó que Alba viajaba "para preparar el entierro de su madre". Esta publicación afectaba a la colaboradora ya que su familia leyó la noticia. "Pero aquí estoy", respondía mirando a cámara para desmentir esa información.

Sobre la reacción de sus compañeros y de la gente en general, Mila comentaba que se había sorprendido por los mensajes de ánimo. "Yo pensaba que me quería mucha menos gente de la que me quiere", afirmaba. Segura de poder superar el cáncer, Mila lanzaba un mensaje positivo: "He jurado a mi hija que voy a salir de esta y lo voy a conseguir, voy a vencer al cáncer". Aplaudida por todos, la colaboradora recibía todo el apoyo y cariño de sus compañeros.