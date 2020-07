El plató de ‘Sábado Deluxe’ recibía este fin de semana a Amador Mohedano, el hermano más mediático de Rocío Jurado. Esta esperada entrevista tenía lugar tras muchos comentarios sobre una mala relación entre Rocío Carrasco y su familia. Catorce años después de la muerte de ‘la más grande’, los conflictos en la familia Jurado no han cesado, en especial por la herencia de la cantante. Dispuesto a “contar la verdad”, Amador se sinceraba con María Patiño, que sustituía al frente del programa a Jorge Javier Vázquez.

El hermano de Rocío Jurado no tardaba en cargar contra Fidel Albiac, el marido de su sobrina Rocío Carrasco. "Si Rocío Jurado estuviera viva no permitiría que su hija estuviera lejos de su familia”, aseguraba. Estos ataques no son una novedad ya que desde hace años es palpable la mala relación que existe entre ellos. Amador confirmaba que este distanciamiento es real: "Ha sido mi sobrina Rocío Carrasco la que ha decidido apartarse de la familia”.

El invitado de la noche también aportaba detalles de la vida íntima de su sobrina: "Los hijos de Rocío Carrasco no eran felices en la casa con Fidel". Además, comentaba que "Rocío y Fidel castigaban a sus hijos y los encerraba a menudo en su habitación". Así justificaba la nula relación que Rocío Carrasco mantiene con sus dos hijos. Amador confesaba que su hermana tampoco tenía una buena imagen de Fidel: "A Rocío Jurado nunca le gustó Fidel Albiac, pero no tuvo más remedio que aceptarlo".

Amador afirmaba que “Fidel tiene mucha ambición y ha abducido a mi sobrina”. Esta ambición, según contaba, también le hacía interesarse por la herencia de Rocío Jurado. “Fidel tenía mucho interés en saber qué iba a pasar con la herencia cuando Rocío Jurado muriera", contaba. E iba más allá: "Fidel Albiac se refería a Gloria Camila y José Fernando como los inmigrantes". Estas confesiones evidenciaban la gran influencia, en opinión del invitado, que tiene Fidel sobre su mujer. "Fidel Albiac tiene mucha ambición y ha abducido a mi sobrina", narraba.

Sobre los problemas de la familia con la herencia de Rocío Jurado, Amador aseguraba que Fidel está detrás de este asunto. "Muchas veces me pregunto por qué todas las propiedades de mi sobrina están al nombre de Fidel", revelaba Amador. Además, hacía una confesión: "En el testamento de Rocío Jurado había una parte para los nietos, pero finalmente se anuló". Incluso contaba un incidente que ocurrió en la notaría: “Rocío Carrasco insultó a la familia ante el notario. Llamó sinvergüenza a su tía Gloria". Así, Amador dejaba claro que los conflictos con su sobrina Rocío Carrasco no han acabado y, según él, Fidel ha sido determinante en esa mala relación.