Miley Cyrus narra la persecución que sufrió por un OVNI en platillo volante

Pelos de punta. Miley Cyrus ha 'asustado al mundo' con el relato de la persecución que sufrió por un OVNI. La cantante aseguró a la revista 'Interview' que una especie de platillo volante la siguió mientras conducía y llegó a establecer contacto visual con el extraterrestre que lo pilotaba.

"Estoy bastante segura de lo que vi, pero también compré wax de hierba a un tipo en una camioneta frente a una tienda de tacos, así que podría haber sido el wax de hierba", añadió la artista. Cyrus describió la imagen: "Era de color amarillo brillante. Lo vi volar, mi amigo y otros coches en la carretera se detuvieron a mirar, así que creo que lo que vi fue real".

El acontecimiento no la dejó indiferente. La cantante norteamericana asegura que estuvo "temblando durante cinco días. Estaba jodida. No podía mirar al cielo de la misma manera. Pensé que podrían volver". Lo más impactante para ella fue haber establecido contacto con el extraterrestre, y "creo que eso fue lo que realmente me afectó, mirar a los ojos a algo que no podía entender. Pero tienes tanta razón al decir que es una forma de narcisismo pensar que somos las únicas cosas que podrían estar en este extenso universo".