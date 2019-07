Millán Salcedo recibe el alta hospitalaria después de sufrir un ataque epiléptico

El humorista Millán Salcedo ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en casa tras estar más de dos semanas en el hospital a causa de un ataque epiléptico, según adelanta la revista ¡Hola!. "Ya estoy felizmente en mi casa. Estoy muy bien y, ahora solo tengo que recuperarme poco a poco", ha desvelado el artista.

El cómico ingresó en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla porque se mordió la lengua por un ataque epiléptico que obligó a su ingreso urgente y fue intervenido quirúrgicamente por el método Friedrich, una técnica por la que por la que se elimina el tejido necrótico de una herida por medios quirúrgicos. Tras pasar varios días en la UCI, fue llevado a planta hasta su recuperación total.

Pocos días después y todavía en el hospital, Millán Salcedo habló con el equipo de Sálvame donde contó: "Ha sido horrible, mira que voz tengo. No puedo ni hablar, me han dicho que hable lo mínimo posible". También señaló que esta no era la primera vez que sufría un ataque así y que ya le ocurrió cuando hizo la mili.

Ahora, Millán, de 64, ya descansa en su casa listo para recuperarse y volver al trabajo. Salcedo se dio a conocer gracias al dúo cómico 'Martes y Trece' que formó con Josema Yuste, el cual tuvo mucho éxito en los años 80 y 90. En 1997 se separaron y cada uno tomó caminos diferentes, siempre ligados al humor y la interpretación, aunque manteniendo su fuerte amistad.