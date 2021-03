Miriam Díaz Aroca y su polémico 'ayuner': "He pasado 11 días sin comer"

Miriam Díaz Aroca visitó el plató de 'Sálvame Deluxe', donde reveló que no la veremos en el reality 'Supervivientes' y no porque no pueda sobrevivir ya que es "ayuner". Para desintoxicar su cuerpo ha pasado 11 días sin comer. "Tan solo bebía agua y a veces le añadía magnesio. No pensaba en la comida, vencí al bicho del hambre. Pienso en las células que regenero", sentenció. Minutos después fue muy criticada en redes sociales. Desveló además que le habían ofrecido en alguna ocasión participar, pero "no duraría ni una semana, tengo un carácter...".

'Chica Almodóvar', 'Chica Hermida' y 'Chica Chicho', la actriz reveló cómo de repente nadie llamaba a su puerta después de haber "vivido el mejor momento de la televisión". "Entre los 45 y los 60 parece que ni eres joven ni mayor", sentencia. Ahora se dedica al 'mentoring', "acompañamiento personal y profesionalizado a las personas".

En su repaso por su vida profesional ha hablado de María Teresa Campos, la "única que se enfrentaba a Jesús Hermida, nadie le plantaba cara". De la polémica sobre los comentarios machistas en la alfombra roja de los Goya prefirió hablar de como había llorado viendo a Antonio Banderas presentándolos. En el mundo del cine no olvidará "cuando fuimos a los Oscar" con Belle Époque porque "gritábamos tanto en la gala que nos pidieron que nos calláramos".