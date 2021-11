Fallece a los 81 años Georgie Dann, embajador de la canción del verano

El popular artista Georgie Dann, conocido como gran embajador de la canción del verano gracias a éxitos como "El chiringuito" o "La barbacoa", ha fallecido hoy a los 81 años en Madrid, según han confirmado a Efe fuentes hospitalarias. Comenzó a cimentar su fama en España a partir de su participación en el Festival del Mediterráneo de 1965, al que siguió su primer éxito, "El catashock", de 1969. Socio de la SGAE desde 2016, Dann posee 303 obras registradas como compositor y letrista, lo que incluye temas tan conocidos como "El bimbó", "Macumba" o "Carnaval, carnaval".

Georges Mayer Dahan, nacido en París el 14 de enero de 1940 (aunque algunas fuentes como el registro de la SGAE datan su nacimiento en 1936) en una familia de músicos y artistas, estudió durante nueve años en un conservatorio de su ciudad y se especializó en clarinete, aunque también tocaba el saxo y el acordeón. Además, era licenciado en Magisterio y fue precisamente cuando ejercía de docente cuando empezó a componer canciones humorísticas con sus alumnos, y así se inició en la composición.

Su trayectoria artística comenzó en Francia, donde fue miembro de varios grupos de pop. En 1965 llegó a España para participar en el Festival del Mediterráneo representando a su país con el tema "Tout ce que tu sais" y después le llegaron sus primeros contratos para ir a Venezuela, Argentina y México. En este último país conoció a Pedro Vargas, quien le sugirió que tradujera sus canciones al español, y a Roberto Cantoral, que puso letras a algunos de los temas.

En ese tiempo no practicaba la pachanga, pero al final fue su estilo imperante. El saxofonista estadounidense Stan Getz le descubrió la bossa nova y de ahí empezó su interés por los ritmos latinos. Tras permanecer dos años en Latinoamérica, aprendiendo español y haciendo giras, se estableció en España. Pionero en montar una coreografía con bailarinas cada vez que salía a cantar, sus canciones del verano, de estribillos pegadizos y bailables, fueron muy populares durante las décadas de los setenta y ochenta.

"El casatschok" y su baile al estilo ruso fue su primer gran éxito en 1969. Luego llegaron "Macumba", "Carnaval, carnaval", "El africano", "El chiringuito", "La barbacoa", "El Koumbo", "La paloma blanca", "Cuando suena el acordeón", "Coctel tropical", "El dinosaurio", "El negro no puede", "Mi cafetal" o "La cerveza".

Su tema de más éxito fue "El chiringuito", que lanzó en 1988 y que traspasó fronteras, con una gran repercusión no solo en Latinoamérica, sino también en países como Holanda, Bélgica y Grecia. Y eso que al principio la canción no convencía a la discográfica. Otra canción que no hizo mucha gracia a los productores al principio fue "La barbacoa" (1994), que se le ocurrió cuando estaba con sus amigos en una.

Sus textos, decía el cantante, no tenían doble sentido y eran el resultado de la simple observación de la realidad costera y la manera de vivir de la gente: sardinas, bailes sensuales, chiringuitos, cerveza fresca y sol en la cara. Después de unos años de descanso, volvió a lanzar temas en 2003, 2004 y 2007, pero no tuvieron la misma repercusión y pasaron casi desapercibidos por el cambio de las modas con el paso del tiempo.

Su último trabajo fue el lanzamiento en 2018 de "Buen rollinski", tema futbolero que coincidió con el Mundial de Fútbol, aunque era una revisión de "El casatschok", con la que arrasó en 1969. Georgie Dann contrajo matrimonio en 1974 con la española Emilia García, bailarina en sus espectáculos, con quien tuvo tres hijos, dos de los cuales formaron el grupo de música Calle París, que duró pocos años.