Nuevo golpe para Fonsi Nieto: muere su padre días después de perder a su abuela

Días difíciles para Fonsi Nieto. Tras perder a su abuela materna, Teresa Roldán, a finales del mes de marzo, ahora ha sido su mujer, María Castro, la que ha anunciado a través de Instagram que ha fallecido el padre del expiloto de motos y ahora DJ, Alfonso González.

"Ahora más que nunca y para siempre, ya lo sabes. ¡Ahora tu papá está en el cielo cuidando de todos nosotros!", escribe su mujer en una publicación junto a Fonsi en la que se ve que está a punto de darle un beso en la mejilla.

Desde el momento en el que Castro anunció la mala noticia, fueron muchos los seguidores que quisieron dar su pésame a Nieto. El pasado 29 de marzo tenía que decir adiós a su abuela Teresa, que fallecía a los 102 años de edad. Y le dedicó un bonito homenaje que también compartió con sus seguidores

”BUEN VIAJE, ABUELA. Esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí… Tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerte el mundo por montera”, comenzaba el mensaje. “Jamás en mi vida me cruzaré con nadie con tu energía y tu sonrisa, eres la que mejor cocinaba del mundo entero y sobre todo por el cariño con el que lo hacía por los tuyos, tu sacaste a esta familia de la nada y somos las personas que somos gracias a ti”, escribía Fonsi entonces.