El drama de un ex 'One Direction': hallan muerta a su hermana de tan solo 18 años

La vida ha vuelto a golpear a Louis Tomlinson. El joven, excomponente del famoso grupo británico One Direction, es hoy noticia en todo el mundo por una triste razón. Su hermana pequeña, Felicite, ha sido hallada muerta en su apartamento con ta solo 18 años. Un fallecimiento que se debería a un paro cardíaco, si bien parece que podría haber más, por lo que las autoridades británicas ya estarían investigando la muerte. Este trágico suceso supone un nuevo varapalo para el joven y su familia, que en menos de tres años han perdido a dos pilares fundamentales.

Porque en 2016 los Tomlinson sufrieron la muerte de Johannah Deakin, la madre del cantante, quien padecía leucemía. Con solo 43 años, no pudo ganar la partida al cáncer y falleció dejando a sus siete hijos huérfanos. Johannah Deakin trajo al mundo a Louis, Lottie, Felicite, la joven que ha fallecido, y dos pares de gemelos, Daisy y Phoebe, y Ernest y Doris, nacidos en 2014.

Por ello, la muerte de la madre fue tan traumática para esta amplia familia. Para Louis, además, fue más duro aún si cabe, ya que en el mismo año One Direction decidió tomarse un tiempo de descanso tras la salida un año antes de Zayn Malik, que dejó un hueco muy importante en la banda. Si bien todos sus compañeros le arroparon en tan duros momentos, ya que Johannah había apoyado siempre a su hijo en su carrera musical. Además, en 2016 también fue padre por primera vez.

La relación entre Johannah y Louis era muy fuerte, pues era su hijo mayor, al que tuvo con 18 años y del que se ocupó sola porque su padre biológico no quiso saber nada de ambos. Se caso con Mark Tomlinson, que adoptó al pequeño Louis y lo crió como su hijo. Junto a él tuvo cuatro hijas más, Charlotte, de 20 años, Felicite, y las gemelas Phoebe y Daisy, ambas de 14 años. Después se casó con Dan Deakin, con quien tuvo a las segundos gemelos de ahora 5 años, Ernest y Doris. De hecho, Louis fue su padrino en esta última boda.

Extrañas circunstancias en la muerte de Felicite

Cuando no han pasado ni tres años de esta pérdida, la familia se vuelve a ver tocada por la tragedia con la muerte de la joven Felicite. La hermana del artista ha sido hallada en su apartamento de Londres, situado al oeste, en el barrio de Earls Court, con signos de haber fallecido de un ataque al corazón.

No obstante, la policía estaría investigando la muerte porque se habría producido en "extrañas circunstancias", a pesar de que no se han hallado restos de drogas ni de violencia en el apartamento. Ahora, habrá que esperar a la autopsia y a los análisis toxicológicos que le realizarán para determinar lo que le ocurrió. Según el diario 'The Sun', Louis está "devastado" y habría cancelado su actuación en el festival de la organización benéfica Comic Relief.

Cabe destacar que Felicite era ya bastante conocida por sí misma. De hecho, en Instagram es toda una influencer, pues tiene 1,3 millones de seguidores. La joven estaba estudiando diseño de moda y soñaba con poner en marcha su propia marca de moda.

Louis estaba muy unido a su hermana y era frecuente verles juntos haciendo planes en Londres, donde ambos vivían. Fuentes de la familia han contado al 'Daily Mail' que todos adoraban a Felicite, ya que era una joven muy cariñosa y positiva. Además, le describen como alguien con un carisma especial que le hacía "brillar".

La pérdida de su madre también fue muy dura para ella. Incluso llegó a tatuarse la fecha de nacimiento de Johanna, 1973, en homenaje. Por ello, en redes sociales se especuló hace un tiempo sobre una posible depresión que habría sufrido, algo sobre lo que habló el pasado mes de enero sin tapujos. "Creo que hay demasiados estigmas sobre la depresión y las enfermedades mentales", indicó la joven, quien añadió que cuando alguien tiene una gran pérdida, "vive momentos muy duros, pero no creo que se deban lanzar rumores sobre algo así".

Así, ahora esas especulaciones se hacen más fuertes mientras se practica la autopsia a la joven de 18 años. Un golpe inesperado demasiado duro para el ex One Direction y toda su familia, que encadenan una racha trágica con estas dos terribles pérdidas.