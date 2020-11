Pablo Motos estalla en 'El Hormiguero': "Los políticos han destruido la política"

‘El Hormiguero’ concluía la semana con la visita virtual de una estrella internacional: Kylie Minogue. La cantante conectaba con el programa de Antena 3 para presentar su nuevo trabajo discográfico, llamado ‘Disco’. En este álbum, el decimoquinto de su carrera, rinde homenaje a este género musical. Desde su residencia en Londres, la cantante comentaba cómo está la situación de la pandemia en la capital inglesa: “Estamos en un confinamiento, pero no tan severo como el de marzo”. A pesar de no poder acudir en persona al plató, Kylie afirmaba que “es maravilloso poder conectar con la gente”.

El presentador de ‘El Hormiguero’ comentaba que el nuevo disco “está espectacular”. El valenciano se declaraba fan de ‘Disco’: “Se va a convertir en un clásico otra vez”. Para celebrar el lanzamiento del álbum, el presentador organizaba “la grabación de un videoclip en directo”. El experimento salía “increíble”, según la opinión de la artista australiana. Para Pablo Motos, “este disco no puede ser más adecuado en este momento. Te lo bailas entero”.

Kylie Minogue confesaba que este trabajo discográfico lo ha grabado en su casa. “Lo he hecho con estas manitas”, comentaba. Explicaba a Motos que “cuando parecía que el confinamiento no iba a acabar, encargué el equipo y mi casa se convirtió en un estudio”. De esta manera, ‘Disco’ pudo ver la luz. Como anécdota, contaba que al productor no lo conoce en persona. “Está en Finlandia y solo lo he visto de cintura para arriba, a pesar de que hemos pasado horas y horas juntos”.

Tras la entrevista a la cantante australiana, Pablo Motos comentaba en el programa la actualidad. Junto a sus colaboradores habituales, el presentador abordaba el tema de las vacunas del coronavirus. “Todo el mundo se ha vuelto loco”, aseguraba. Para el valenciano, “los medios de comunicación no lo podemos estar haciendo mejor”. Así respondía a las críticas de los políticos hacia la prensa. “Los políticos han destruido la política. Lo que no vale es decir que nosotros estamos diciendo una cosa el lunes y otra el martes”, aseguraba.

Sobre los anuncios de las empresas farmacéuticas, Pablo Motos comentaba que “lo que estamos haciendo ahora es publicidad de esta y de la otra. Se está haciendo una competición de la hostia por sacar una vacuna. Vamos a salir en tiempo de récord de esta tortura”. También Cristina Pardo opinaba en este sentido: “Da la sensación de que es más una carrera que una necesidad sanitaria”. De esta forma, el presentador expresaba su visión sobre las diferentes vacunas que se han dado a conocer en los últimos.