Pablo Motos, sobre la crisis del Covid-19: "Lo mejor es que copiemos a China."

El plató de ‘El Hormiguero’ se llenaba este martes del humor de Luis Piedrahita. El humorista aceptaba la invitación del programa de Pablo Motos para presentar el II Encuentro Mundial de Humorismo, que él mismo organiza y que se celebrará en A Coruña. Además, se encuentra inmerso en su nuevo espectáculo teatral llamado ‘Es mi palabra contra la mía’. Precisamente, debido a la crisis del coronavirus, este último proyecto se ha visto perjudicado por la normativa de Madrid que obliga a reducir un tercio de los asistentes a las representaciones teatrales. “Se volverá a hacer lo antes posible”, comentaba el invitado sobre la cancelación temporal.

El coronavirus es el tema que más preocupa en España y Pablo Motos, como viene haciendo durante los últimos días, reflexionaba sobre las últimas noticias relacionadas con esta enfermedad: “En los próximos días los contagios van a aumentar. Lo que se nos pide a todos es higiene, responsabilidad y sacar la buena persona que todo el mundo lleva dentro. En el 11M todos ayudamos a todos. Ahora es el momento de sacar esa parte que todos llevamos dentro”.

‘El Hormiguero’, que emitía el programa con menos público debido al coronavirus, lanzaba un mensaje en boca de su presentador: “Vamos a tener unos días complicados y la buena noticia es que el calor está cerca. En China lo han pasado muy mal, pero ya están saliendo. Hasta que haya mejores ideas, lo mejor es copiar a China”. A pesar de las malas noticias sobre el aumento de los afectados por el virus en España, Pablo Motos también intentaba sacar el lado positivo y animaba a los espectadores “a mantener el ánimo arriba ya que es vital”.

“Hacer bromas y reírse es el mejor antídoto para bajar el miedo y la incertidumbre. Reírse es la mejor medicina”, afirmaba el presentador ante el público. Con el gesto serio, concluía así su mensaje sobre el coronavirus. Aunque no sería la última vez que se toque el tema en el programa. Ya con Luis Piedrahita en plató, comentaban las medidas que afectan a los espectáculos teatrales. “Yo he propuesto que me dejen hacer el show un tercio más corto, pero a todo el mundo. Y no ha colado”, bromeaba el invitado, que se mostraba optimista de cara a que el parón por el coronavirus de su espectáculo. “Cuando volvamos, la gente volverá con muchas más ganas de reírse. Y entran solo los elegidos”, bromeaba.