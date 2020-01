Pedroche sorprende a Ana Pastor en ‘El Hormiguero’ con un homenaje a Camela.

Ana Pastor acudía este miércoles al plató de ‘El Hormiguero’. Con la canción ‘Insurrección’, de Manolo García, la periodista se sentaba con Pablo Motos para presentar la tercera temporada de ‘¿Dónde estabas entonces?’, el programa que presenta en La Sexta y en el que recuerda, en esta ocasión, los momentos más memorables de la década de los 2000. A diferencia de las temporadas anteriores, en esta Ana Pastor recuerda que ya trabajaba como periodista.

La invitada recordaba sus inicios en la profesión junto a su entonces jefe, Iñaki Gabilondo, en la Cadena Ser. “Y tú estabas en M80”, comentaba Ana Pastor a Pablo Motos, que revelaba que coincidieron en esos años. Aunque “Iñaki era un jefe súper exigente”, le recuerda como un buen jefe. En las nuevas emisiones la periodista también repasará hitos históricos como el famoso gol de Iniesta que dio la victoria a España en el Mundial de 2010 o la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. “Yo me sentí muy orgulloso como español”, recordaba Motos sobre este avance para el colectivo LGTBI. “Son cosas que merecen ser recordadas, aunque a algunos no les guste”, afirmaba.

Con una invitada especializada en Política era inevitable hablar sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. “¿Tenemos ministros por encima de nuestras posibilidades?”, preguntaba Motos, a lo que Ana Pastor respondía que “depende de cómo lo hagan”.

Sobre las idas y venidas en la relación de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la presentadora explicaba que los dos “ahora hasta utilizan las mismas palabras, las mismas expresiones”, a pesar de que “hace nada no se podían ver mucho”. La periodista explicaba este cambio como un giro en su estrategia. “En vez de hacer que la izquierda se tirara piedras a sí mismos, se han unido”, comentaba.

“¿Cuál de los dos saldrá peor de este Gobierno?”, cuestionaba el presentador. Ana Pastor se decantaba por Pedro Sánchez, a quien ha calificado como “el renacido” por las numerosas crisis que ha superado en su carrera. Experta en hemerotecas, la periodista afirmaba que “todo el mundo tiene una hemeroteca”. La clave, según contaba a Pablo Motos, “es saber explicar un cambio de posición". “Pedro Sánchez ha dicho una cosa y la contraria muchas veces”, respondía el presentador. Sobre el plan de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal, Pastor comentaba que no cree que sea un indulto encubierto. “Si es un indulto encubierto, lo van a tener difícil para explicarlo”, argumentaba. Desde su punto de vista, “Pedro Sánchez no es suficientemente poderoso como cambiar la Constitución o reformar el Código Penal”.

Tras la entrevista, Ana Pastor se reencontraba con su “hermana” Cristina Pedroche. La colaborada y la invitada son muy amigas y se llaman de esta manera entre ellas. “Perdonadme, hermana y Pablo, pero se me han pegado las sábanas”, comentaba Pedroche al aparecer en plató sobre una cama de globos, un invento presente en el Registro de Patentes y Marcas, aunque “no ha tenido mucho éxito, como explicaba Motos. Otro de los inventos que presentaba Cristina Pedroche era un micrófono oscilante, patentado por la cantante Paula Abdul, y con el que ha rendido “un homenaje a Camela”, como ella misma explicaba. En riguroso directo, la colaboradora se ha lanzaba a cantar la canción ‘¿Por Qué Me Has Engañado?’. Balanceándose cada vez más, Pedroche acababa por los suelos debido al movimiento del invento. “No sé si he sufrido mal por la bajaba o lo mal que cantas”, bromeaba Ana Pastor.