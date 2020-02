Penélope Cruz vuelve a deslumbrar con un vestido negro de Chanel para los Oscar

Penélope Cruz ha llegado a la alfombra roja de los Premios Oscar 2020 deslumbrando de nuevo, en esta ocasión con un un diseño negro de Chanel vaporoso de escote asimétrico más corto por delante y con bolsillos, destacando una flor blanca y un cinturón de perlas. La actriz española presentará la estatuilla a la mejor película de habla no inglesa y si el destino quiere, puede volver a repetir aquello de Peeeedroooo. Y lo tenía claro: sea o no la ganadora esta noche, Pedro Almodóvar hizo una "película maravillosa" con "Dolor y gloria".

"Los Óscar son unos premios muy importantes. Y estar aquí con Pedro otra vez... Tenemos recuerdos tan increíbles sobre lo que ha pasado aquí otros años. Pase lo que pase, ha hecho una película tan maravillosa y estoy tan feliz de ser parte de ella", dijo la actriz, que tiene un papel secundario en "Dolor y gloria".

Cuando Almodóvar estaba hablando con Efe en la antesala de los Óscar, Cruz se unió a la conversación y juntos recordaron el icónico momento en que Cruz gritó "¡Pedrooo!" hace dos décadas para desvelar, junto a Antonio Banderas, que el director español se había llevado el Óscar por "Todo sobre mi madre" (1999). "Antes de abrir el sobre, él ya va a saber lo que estoy sintiendo", adelantó hoy Cruz.

Ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto por "Vicky Cristina Barcelona" (2008), Cruz dijo estar tranquila ante su participación hoy en la ceremonia. "No estoy muy nerviosa, la verdad. Un poquitín, pero no mucho. He dormido bien a pesar del cambio de hora...", explicó.