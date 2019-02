Los otros 'Campeones' reales que no recogerán un premio Goya en Sevilla

La gala de los Goya tendrá este año una película que además se ser una de las más taquilleras del año, ha sido reconocida como un largometraje con que desprende valores, que remueve conciencias. Se trata de Campeones, que se ha posicionado como una de las favoritas de los Premios Goya en su trigésimo tercera edición y en una de las grandes favoritas, sin necesidad de premio alguno, para la opinión pública. Su toque humor, unido a los grandes valores y al acercamiento de los que tienen una diversidad intelectual, como es su mundo, como viven el día a día y como se toman las victorias de los demás.

Pablo Pineda, la modelo Marián Ávila, Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera o el elenco de Campeones entre los que se encuentran José de Luna, Sergio Olmo, Jesús Lago, Jesús Vidal, Roberto Chinchilla (con trastorno de conducta), Fran Fuentes, Stefan López, Jesús Vidal y Gloria Ramos, ambos nominados en las categorías masculina y femenina como actores revelación, han contribuido a dar una gran visibilidad a muchas personas como ellas y ayudar incluso a sus padres y la gente de su entorno para acercar y normalizar lo que es la vida. Ellos son la cara más visible, pero hay muchos otros que hacen una vida normal y hay empresas como Parque Warner que tiene en plantilla 14 personas -en tan solo un año- con autismo y asperger de la Fundación Plena inclusión, con quien trabajan.

Diego Gracia, director general de Parque Warner con un hijo con necesidades especiales como el actor Javier Gutiérrez que da vida al entrenador de la película Campeones, son dos ejemplos de como normalizar, e integrar a personas que por problemas intelectuales y movilidad reducida ya que tienen cada un hijo con discapacidad.

Parque Warner se ha convertido en una empresa pionera para dar facilidad a todas las personas con discapacidad y sus familias, si en un principio lo hicieron rompiendo barreras y teniendo espacios habilitados: "Primero comenzamos con las guías y luego empezamos con dos o tres personas para ver como nos podíamos organizar, sobre todo por el tema de barreras que suponía llegar al parque" y, poco a poco fueron creciendo convirtiéndose en una gran familia: "Vemos que se puede hacer con un programa de este tipo, y estamos encantados".

Hace un año dieron un paso más y lo hicieron contratando personal de la Asociación Plena Inclusión con la que trabajan: "Es un programa de contatación de personas con discapacidad y ya hay dos fijas. Y la idea es que si están a gusto, hacer fijos a los 14 porque están encantados y se lo pasan pipa. Es una maravilla ver como se integran".

Plena Inclusión es la Federación de Organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Madrid que están al pie del cañón para que todas las personas con discapacidad puedan desarrollarse intelectualmente y personalmente. "Plena Inclusión que es la antigua FEAPS, es la entidad que lucha en todos los aspectos, ya sea a nivel gubernamental como administraciones públicas, etcétera, etcétera, por los derechos de las personas con discapacidad que crea programas de inserción laboral", explica Gracia.

Gracia explica como es el desarrollo profesional de estos Campeones: "Ellos desarrollan su trabajo perfectamente porque son muy meticulosos con eso. Y además, hay diferentes grados de autismo y asperger y ni siquiera yo quienes son, porque no te das ni cuenta. Por ejemplo, en atención al cliente, hay una señora que tiene un mayor grado y su función es que cuando una persona viene con una discapacidad, coge una pulsera para las personas con discapacidad y se la pone y le da una guía para personas con discapacidad. Cuando le hacen preguntas sobre la visita para personas con discapacidad, se lo cuenta todo porque se lo sabe perfectamente y cuando le hacen una pregunta que no es sobre lo suyo, dice: 'Un segundo' y llama a otra compañera".

Para conseguir el manejo de la rutina de su puesto de trabajo a jornada completa, existe un programa: "Sus compañeros forman parte del programa y hemos llegado a un acuerdo con las lanzaderas de La Veloz para que puedan llegar porque las personas con discapacidad psíquica no pueden llegar conduciendo. Entonces adaptamos su espacio de trabajo en función de las lanzaderas que hay que son gratuitas. Estamos encantados", comenta orgulloso desde el parque temático su director.

Diego Gracia tiene la clave de crear una sociedad inclusiva en lo profesional: "La clave está en los orientadores que tienen que son buenísimos. Es fundamental. Es igual que cuando tú te nutres con Infojobs".

La responsabilidad de las personas con discapacidad

Si algo resaltan de la personas con discapacidad intelectual es lo metódicos que son: "Yo hago seguimiento con mis directores y con plena inclusión y es un lujazo escuchar al de restauración decir: 'Tengo un tío que es mejor que ninguno del equipo'. Ellos saben que es su trabajo, que es su responsabilidad. Ellos son muy metódicos. A lo mejor otro se sienta y sin embargo ellos, saben que si la terraza es su responsabilidad tiene que estar impecable. Incluso, al ser tan responsables, tiene que llegar el supervisor para decirles que tiene que descansar".

Podría decirse que Diego Gracia es la voz para tranquilizar a muchos padres que piensan qué hago con mi hijo y que gran parte de muchos miedos o reparos de los progenitores se debe a que: "La sociedad desconoce mucho este tema. Yo voy con mi un hijo a un centro comercial y mi hijo a lo mejor se pone a gritar. La gente no se da cuenta de que también tiene derecho a salir y a divertirse. Aquí celebramos el 2 de abril el día internacional del autismo y el año pasado vinieron 250 familias. Uno se montará en una montaña o no, pero se montará. Son como los demás y tienen derecho a divertirse, no hay que tenerles encerrados en casa. Eso forma parte del futuro de la persona. Si le tienes encerrado, ¿cómo crees que se va a integrar dentro del mundo laboral?", termina preguntando el director de uno de los parques de Parques Reunidos.

Esto ayuda a los padres para ver que el día de mañana sus hijos se pueden desarrollarse e integrarse plenamente. Si bien es cierto que hay muchos grados en este tipo de patologías y que sería hablar muy a la ligera que todo el mundo podría trabajar. Pero son empresas y asociaciones las que luchan por avanzar en este camino y en las investigaciones médicas: "Hay una madre de un chaval de 20 años que pensaba que no iba a poder dejar a su hijo solo en el autobús. Al principio vino con un orientador, y la madre se quedaba vigilando. Y ahora, ella ya sabe que tiene que ir a recogerle a la hora que llega el autobús", comentaba el director de Warner.

Uno se piensa que le puede tocar muy de lejos o que no le toca nada pero, para el año 2030, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo. Para la Confederación, el objetivo de este año es sensibilizar a la administración pública, organizaciones, centros educativos y profesionales para se trabaje la diversidad y la inclusión como punto de partida de la educación de niños y jóvenes y se tengan en cuenta los retos de una sociedad que cambia a una velocidad de vértigo.

Según la OMS la prevalencia de problemas de salud mental en la población infantil y adolescente se estima entre un 10% y un 20%. Además, la mitad de los trastornos mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años y más del 70% comienza antes de los 18 años. Si nos fijamos en España, el Barómetro Juvenil de Vida y Salud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) advierte de que 2 millones de jóvenes de 15 a 29 años (30%) han sufrido síntomas de trastorno mental en el último año.