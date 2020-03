La acción de Cruz y Bardem y la ruptura de 'Giandara' copan la actualidad rosa

Un sábado más la pandemia mundial por coronavirus COVID-19 copa la actualidad rosa por las muertes que se lleva por delante, así como las acciones que muchos famosos están llevando a cabo para ayudar a la situación que vive nuestro país. Pero también hay vida más allá, el 'mundo Telecinco' no para y esta semana nos ha dejado una noticia inesperada, la ruptura de los exconcursantes de Gran Hermano, Gianmarco y Adara. Aquí está el resumen más completo de la actualidad rosa de la semana.

Muchas empresas y personajes públicos están dando lo mejor de sí mismos para poner su granito de arena en esta lucha global. Pilar Rubio y Sergio Ramos han iniciado una colaboración con UNICEF, mientras que Penélope Cruz y Javier Bardem han comprado materiales protectores para los sanitarios de La Paz.

Así lo anunciaba la propia Penélope en su perfil de Instagram: "Después de muchos días buscando la manera de encontrar el material sanitario tan necesitado para poder comprar y donar a los hospitales, por fin, Javier y yo hemos hallado una manera", comienza explicando la actriz para continuar con "gracias a la ayuda logística de Inditex hemos podido comprar 100.000 guantes de Nitrilo y 20.000 Mascarillas tipo FFP2, que hoy han llegado al hospital de La Paz en Madrid".

Más allá de la cara solidaria de la sociedad, el Covid-19 también está dejando una fatídica lista de fallecidos, algunos de ellos famosos. Lucía Bosé ha sido una de las últimas en unirse. La madre de Miguel Bosé ha fallecido al no poder superar las complicaciones derivadas de esta enfermedad. Un triste adiós que su hijo Miguel Bosé quiso hacer en su perfil de Instagram.

Un COVID-19 que ha reunido a los Reyes con Juan Roig, presidente de Mercadona, en el papel de representante de las empresas de distribución que están luchando estos días para que no haya desabastecimiento en nuestras tiendas y supermercados.

También este coronavirus ha azotado a la Familia Real Británica. El Príncipe Carlos informaba esta misma semana de que había dado positivo en el test por el COVID-19. Aún así, el hijo mayor de la Reina Isabel II aseguraba que se encontraba bien y sin muchos síntomas.

El adiós de Tamara Falcó a su padre

Tamara Falcó ha reaparecido en sus redes sociales para recordar la figura de su madre. En una preciosa fotografía junto a sus cuatro hermanos de padre, la hija de Isabel Preysler daba las gracias por los gestos de amor y cariño que han tenido para ella.

"Desde la familia Falcó queremos dar las gracias a todas las personas que nos habéis mostrado tanto cariño y apoyo durante estas últimas semanas. En especial, nos gustaría agradecer a los médicos, sanitarios de la Fundación Jiménez Díaz y del grupo Quirón, la atención y cuidados que recibió nuestro padre desde que ingresó hasta su fallecimiento", comenzaba relatando Tamara.

Y terminaba con "nuestro Padre fue una persona excepcional, que amó a su país y trabajó por él sin descanso, como agricultor, productor de vinos e importando tecnologías que modernizaron la industria nacional. Fué un idealista, bueno y generoso con sus hijos y amigos y estará siempre vivo en nuestra memoria".

Adara y Gianmarco, una relación rota

Y la semana ha terminado con una mala noticia en el terreno amoroso. Gianmarco y Adara han roto. El italiano ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a Italia después de ver unos mensajes en los que su chica tontearía con otro. "Quiero decir que me voy. Han salido mensajes de Adara que filtreaba con un chico con quien se estaba organizando para quedar y verse con él", empezaba explicando el exconcursante de Gran Hermano VIP en sus stories de Instagram.

Una decisión muy dura que ha tomado por lo que considera él 'faltas de respeto': "Yo he luchado mucho por ella, lo he dejado todo y he estado completamente solo para estar con ella. Descubrir estas cosas me duele mucho porque no me lo merezco después de todo lo que he hecho. Las faltas de respeto en una relación son muy graves".

Y es que para Gianmarco todo esto se ha convertido en una auténtica pesadilla: "Ahora solo necesito un poco de tiempo y sé que mi familia me necesita, por lo tanto vuelvo a casa donde de verdad me quieren".