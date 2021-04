Pilar Rubio acaba llorando con su angustioso reto en 'El Hormiguero'

Haciendo gala de la valentía y la templanza que le caracteriza, Pilar Rubio vuelve a enfrentarse a uno de los retos más complicados de 'El Hormiguero' en el que ha puesto su miedo a las alturas al límite. Con muchas ganas de superarse cada día con un nuevo reto en el programa, Pilar se ha subido a una gran plataforma a 20 metros de altura para 'construir' con dos tablas un puente por el que cruzar de un extremo a otro de la plataforma que en el momento de la emisión en directo no dejaba de moverse debido al viento de la capital.

.@PilarRubio_ atraviesa un puente que no existe a una altura de 8 pisos #SánchezSilvaEH pic.twitter.com/FtvXYbnXBZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 7, 2021

"No quiero dar pena, me lo he buscado yo, soy yo la que digo retos más difíciles, extremos. Me da miedo hacerlo y me da miedo hacerlo" reconocía Pilar antes de enfrentarse al reto. Visiblemente nerviosa y sin poder contener la tensión y el temblor en su cuerpo, Pilar volvió a demostrar que es una mujer muy fuerte y con ganas de superarse cada día en su trabajo.

"Lo único que me llevo bueno de momento son unas vistas de Madrid espectaculares, como por la noche no podemos salir, esto es un regalo" comentaba al alcanzar la altura de 20 metros.

Sin poder retener las lágrimas tras conseguir el reto, la mujer de Sergio Ramos reconoció que estaba muy feliz por conseguirlo después de muchas horas de dedicación y trabajo: "Estoy muy feliz, aunque no lo parezca. El frío es muy malo y el vértigo es horroroso, 20 metros es mucho. Me pesaba mucho pero ya está"