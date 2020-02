Roncero rompe a llorar tras la derrota del Real Madrid por la desilusión para su hijo

"Ojalá no me hubiera gustado el fútbol de pequeño". "Nos vamos a casa corneados y tristes, pero no voy a perder la esperanza. Le pido a los jugadores que se dejen el alma en el próximo partido contra el Barca". El periodista Tomás Roncero rompió el llanto tras la derrota del Real Madrid ante el Manchester City en el Bernabéu. El periodista lamentó el resultado del primer partido al que llevó a su hijo.

"Me he gastado mis 90 pavos para que mi hijo fuera ahí con un amigo del colegio, como me llevó mi padre. Quería que disfrutara como disfruté yo la primera vez. Sé que la vida no es color de rosa pero solo quería que él fuera feliz porque yo fui muy feliz esa primera vez. Perdonadme, es que llevo todo el tiempo pensando en él, porque es lo más auténtico que tengo en la vida. Sé que mi esposa me va a regañar por esto, pero da igual, tengo que llorar por él". El periodista no pudo contener las lágrimas por la oportunidad que perdió su hijo de ver al Real Madrid triunfar en el campo en medio de sus colegas del programa 'El Chiringuito'.

"Hasta que Zidane cambió a Vinicius el partido estaba vivo. Ahora mismo es la estrella del Real Madrid. Cuando estaba en el campo estaba yo ilusionado. En el momento en que se ha ido se ha sentido un momento de orfandad. El Madrid ha perdido la capacidad de intimidad en el Bernabéu. No asusta a nadie. Los últimos 10 partidos en su estadio solo han ganado tres". El periodista también criticó la actuación del árbitro, que anuló un gol y le puso una tarjeta roja al capitán del equipo.

No se puede echar a @SergioRamos por un levísimo contacto. La busca el jugador del City. No es nada. Resumen: un gol ilegal y una expulsión injusta. Guardiola ya puede respirar. El City se ha ganado el respeto de Europa. En todos los sentidos... — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) February 26, 2020

El periodista aseguró que no se ha rendido con el Madrid porque "él sabe que ser del Madrid es lo más grande que te puede pasar si te gusta el fútbol. Me ha dolido mucho por él porque había mucha ilusión. La capacidad que tiene este equipo de regenerar la ilusión de la gente a pesar de los palos es impresionante". La próxima cita con el equipo es contra el Barca.