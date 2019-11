Grammy Latinos: la noche en que Rosalía le 'robó' la diseñadora a la Reina Letizia

Nuevo récord para Rosalía. La cantante catalana ha arrasado en la gala de los Grammy Latinos, celebrada este jueves en Las Vegas, y se ha llevado cinco estatuillas. La más importante, al 'Mejor Álbum del Año' por 'El mal querer', un disco con el que ha roto por completo el mercado, ha generado un fenómeno fan sin precedentes y ha puesto España en el mapa musical otra vez.

Por ello, ayer era su noche y Rosalía lo sabía bien. Reunía muchas nominaciones y era consciente de que se podía llevar la mayoría, por lo que no dejó nada al azar y dio un recital estilístico en que tocó todos los palos, tal y como le gusta también en el ámbito musical. Empezando por la alfombra roja, para la que tenía preparado un look 10 para el que, además, le 'robó' la diseñadora nada menos que a la Reina Letizia.

Rosalía lució un impresionante vestido negro con lunares blancos con bata de cola incorporada, pero con la parte delantera en minifalda, una creación rompedora que da una nueva vuelta de tuerca a este tipo de vestido flamenco y que está firmada por Carolina Herrera, la diseñadora fetiche de la Reina. Los lunares son una constante en los diseños de la venezolana, si bien con este diseño sale de su estilo clásico y le da un punto transgresor a la cantante, que se caracteriza precisamente por eso.

Así, la soberana estuvo de alguna manera presente en esta ceremonia. Y es que Letizia es una de las mujeres mejor vestidas del mundo actualmente y su estilo inspira a miles de personas. Ha logrado hacer de nuevo la marca Carolina Herrera deseable en todos los ámbitos, hasta el punto que Rosalía ha apostado por ella para una velada tan especial.

Si bien no fue el único look que lució la pasada noche. La joven subió a recoger sus premios con un short y una americana a juego que llevaba abierta, dejando a la vista un sujetador con correas, un estilismo propio del 'street style' de una pasarela y parecido al que llevó al desfile de Burberry en la pasada Semana de la Moda de Londres. Un look de diva que combinó con unas microgafas de sol.

Así, Rosalía confirma que es la estrella mundial del momento y lo próximo será verla recoger un Grammy, sin la categoría de Latino. Es más que probable que esté entre los nominados del año que viene, pero mientras tanto seguiremos disfrutando de su música y el espectáculo que rodea a esta española que ha roto todas las barreras.