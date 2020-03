Rumores de montaje en la relación de Hugo Sierra e Ivana en ‘Supervivientes’.

La segunda semana de convivencia en ‘Supervivientes’ ha estado marcada por el mal tiempo, que obligaba a evacuar a los concursantes, y por el enfrentamiento entre Rocío Flores, y Ana María Aldón. Rocío echaba en cara “cierto tonteo” entre la esposa de Ortega Canp y Antonio Pavón. Este comentario provocaba el enfado de la andaluza, que se quejaba de la actitud de Rocío. La nieta de Rocío Jurado cargaba duramente contra Ana María: "Somos dos concursantes independientes. Que seamos de la misma familia no quiere decir que la tenga que defender o ella a mí. Que lo he echado en falta, pues sí. Pero no se lo voy a echar en cara. Es su concurso”.

Tras este acalorado enfrentamiento, la atención del ‘reality’ de Mediaset se centraba en Hugo Sierra e Ivana Icardi. Los dos supervivientes han comenzado una relación amorosa en el concurso, algo que sorprendía a sus compañeros ya que los dos tienen en común a sus exparejas, Adara y Gianmarco. Tras unos primeros días de convivencia, Hugo e Ivana han dejado atrás la timidez para dar rienda suelta a la pasión. La pareja protagonizaba unas imágenes en la que no paraban de darse besos y arrumacos.

Esta relación provocaba los comentarios de sus compañeros, que dudan de la veracidad de este amor surgido en Honduras. Pero no solo en los Cayos Cochinos se ha sembrado la duda sobre esta relación. En la emisión de este martes, presentada por Carlos Sobera, los colaboradores no tardaban en poner en duda el idilio de Hugo e Ivana. “No me lo creo”, comentaba Joao, que conoce un poco más de cerca al uruguayo. "Hugo es muy receloso de su intimidad y ahora le veo revolcarse por ahí", explicaba. Sus dudas no eran las únicas en salir a la luz en plató.

También Sofía Suescun, ganadora de 'Supervivientes 2018’, mostraba su total convencimiento de que se trata de un montaje organizado por la pareja para ganar popularidad dentro del concurso. "Hugo lo único que quiere es copiarse de Adara", confesaba Sofía, que piensa que el uruguayo no siente nada por Ivana. Según ella, Hugo pretende seguir los pasos de su exmujer en ‘GH VIP 7’, donde Adara decidió dejar su relación con Hugo y emprender un nuevo idilio con Gianmarco.