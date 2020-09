Tamara Falcó deja sin palabras a Pablo Motos con su nueva afición.

Con la llegada de septiembre, la televisión vuelve a la normalidad y este lunes le tocaba el turno a ‘El Hormiguero’. Pablo Motos estrenaba una nueva temporada del programa de Antena con una invitada especial: Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler es el fichaje estrella que se incorpora al equipo. “Qué bien que te unas. Me hace mucha ilusión que seas tertuliana de ‘El Hormiguero”, comentaba Motos. Por su parte, Tamara confesaba sentirse ilusionada con este nuevo reto profesional. “Estoy que no me lo creo. Súper contenta de que me hayas invitado como tertuliana”, respondía.

El presentador también aprovechaba para lanzar un mensaje optimista a la audiencia en alusión a la crisis de los rebrotes: “Comienza la temporada 15 con lo que venga, el invierno va a ser duro, pero para eso estamos aquí. Pase lo que pase, te haremos sentir bien”. Tras comentar las novedades de la temporada, Pablo Motos y Tamara Falcó se sumergían en una divertida entrevista. El valenciano animaba a la nueva tertuliana “a decir lo que te dé la gana”. “No descarto que sea pija, pero pelo conejos”, confesaba entre risas Falcó.

Tras la muerte de su padre, que fallecía el pasado mes de marzo, Tamara se convertía en la nueva marquesa de Griñón por decisión de su progenitor. “Mi padre dejó en el testamento que fuese yo, pero aún queda un proceso. Primero pasa por el BOE y luego tiene lo que firmar el Rey. Es que es la primera vez que soy marquesa”, afirmaba. Pablo Motos se pregunta qué supone ser marquesa, a lo que Tama respondía con las palabras de su padre: “Mi padre lo describía como una encina milenaria que pasa a ti, para llevar el nombre de la familia”.

Tamara también se mostraba agradecida a la gente que segura que es “la heredera de su madre”. “Qué bien que lo diga la gente”, comentaba. Eso sí, admitía discutir mucho con su madre, “sin parar”. Y confesaba su nueva “obsesión”. “Nos encanta el papel, nos tiene obsesionada la papelería. Mi madre tiene el mejor papel, tiene un armario lleno de papel. Yo tengo un rinconcito”, contaba. Esta afición de Tamara pillaba por sorpresa a Pablo Motos, que admitía que nunca se había parado a pensar en las propiedades del papel.

Sobre las semanas de confinamiento, en las que Tamara convivió con su familia, la invitada afirmaba eran muchos en su casa. “Mario (Vargas Llosa) sigue con su rutina al día. Camina y hace ejercicios de chi kung”, confesaba. Durante estos meses, la nueva colaboradora de motos también ha aprovechado el tiempo para continuar con su afición por la cocina. “A mí me gusta hacer el pichón”, comentaba. Con una sonrisa permanente en su boca, Tamara Falcó se postula como la revelación de la temporada.