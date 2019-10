Alba Carrillo, en la línea de la vida... depresión, Fonsi Nieto y Feliciano López

Alba Carrillo entraba en la sala de pruebas para enfrentarse a la línea de vida. El juego en el que los concursantes hacen repaso de sus mejores y peores momentos y, además, se desnudan emocionalmente. Y, la colaboradora, empezaba con fuerza refiriéndose al presente: "No estoy jugando como debería… No sé ni siquiera por dónde empezar la curva de la vida porque tengo miedo", confesaba Alba, que además, contaba uno de los motivos por los que se encuentra así: "Un día salí de la casa y mi cuerpo volvió a entrar, pero mi cabeza no", contaba Alba haciendo referencia al juicio al que tuvo que acudir hace solo unas semanas.

Alba, emocionada, retrocedía años y comenzaba a explicarse: "Mi padre lleva muy mal mi exposición mediática desde hace muchos años. Piensa que debería valorarme más y siempre ha estado ahí", comenzaba la Carrillo poniendo a su familia en un primer plano. "Tuve un novio en el colegio, nada serio y otro en la carrera, que fue cuando me surgió mi primer programa de televisión". Alba contaba que con "Supermodelo 2007" comenzaba la revolución en su vida.

"En 2010, cuando yo estaba en Cibeles y ganando más dinero que ahora, conozco a Fonsi durante una cena", confesaba Alba, que aseguró que fue él el que pidió su teléfono para ir a cenar juntos e ir a pasarlo bien. Alba manifestaba también que, de Fonsi, guarda el mejor recuerdo, su hijo, y que está segura de que volverán a reconducir su relación por el bien de su pequeño. "Aún así, tengo que cicatrizar muchas cosas. Yo intuía que la relación no iba a ser para siempre. Como pareja, era inviable". Además, Alba recordaba el momento más duro: "Nos dejo, a mí y a mi hijo, tirados en el aeropuerto porque venía de fiesta y no sé despertó".

"Lo que me pasó con Feliciano López es que me vino a salvar", manifestaba la colaboradora sobre su segunda y polémica pareja, llegando a asegurar que fue muy injusta consigo misma porque se veía en una situación horrible de la que no pensaba que podría salir. "Feliciano enamoró a toda mi familia, mis amigas y a todo el mundo. El hombre perfecto, pero al final…". La exmodelo continuaba dando respuesta a la dura pregunta que le hacía Jorge Javier Vázquez sobre el momento más duro vivido con él: "Cuando tuve depresión. Mi marido no me hablaba, me decían que estaba con otras mujeres, me aparté de mi hijo… porque no podía más". Tras esto, Alba pronunciaba las palabras más duras: "Por cosas como esa decidí que Feli iba a ser mi enemigo hasta el día que me muera".

Para terminar, la colaboradora acababa confesando que el padre de su hijo no ve con buenos ojos su nuevo trabajo en el 'Ya es mediodía', de Sonsoles Ónega, pero que sabe que se tiene que defender, y ganar dinero por su hijo y por su futuro.