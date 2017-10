Carlos Herrera cierra otro programa con TVE mientras da largas a la Cadena Cope

El pasado 8 de julio, Carlos Herrera celebró su cumpleaños en Sevilla junto a ilustres invitados. Solo había pasado una semana desde desde que el EGM le castigara con sus peores datos desde el año 2013, cuando aún formaba parte de Onda Cero. Era un día de fiesta, pero los más cercanos le vieron “desmotivado” y sin ganas de seguir “madrugando mucho tiempo más”. Entonces ya tenía la oferta de renovación de COPE sobre la mesa, pero casi tres meses después sigue sin firmarla y además se ha vinculado por partida doble con la televisión



Carlos Herrera ha marcado una línea roja a la Cadena Cope. Su intención es renovar solo si le dan la opción de presentar de 6 a 10 de la mañana. Quiere dedicarle tiempo y esfuerzo a la televisión. Hace unos días se confirmó su fichaje por TVE para presentar el programa ‘¿Cómo lo ves’, un espacio “semanal de entretenimiento, actualidad y participación en directo” que se estrenará el tercer fin de semana de octubre y en el que mandarán los espectadores. Ellos serán los que elijan los temas a tratar a través de una aplicación.



Y según ha podido saber lainformacion.com, Carlos Herrera ya ha cerrado un acuerdo que le vincula con una productora para aparecer en otro formato de TVE. El periodista formará parte de un programa con motivo del Camino de Santiago, un recorrido que el periodista viene realizando desde hace 17 años, según él mismo aseguró en una entrevista reciente.

Puente Romano de Orense. Arreando pic.twitter.com/LpTCDZWO44 — carlos herrera (@carlosherreracr) 27 de junio de 2017



TVE estrenó este verano el programa ¡Buen camino!, un 'docu-show' que se emitió en la madrugada de los jueves y en el que la presentadora Marta Márquez acompañó a 60 peregrinos que realizaron el Camino de Santiago. Aún queda por conocer cuál será el papel Carlos Herrera dentro de esta nueva aventura televisiva.



Carlos Herrera volverá a La 1 de TVE 18 años después, donde ya presentó el Telediario y después hizo lo propio junto a Bibiana Fernández en Sábado noche. Por último, fue el rostro de 'Así es la vida' en 1999. Actualmente participa desde los estudios de Cope en El programa de Ana Rosa.



Su continuidad es clave para COPE



En estos últimos meses, Herrera ha hablado en público varias veces sobre la renovación, pero nunca se ha mostrado tajante y se ha limitado a pedir tiempo. Incluso se atrevió a lanzar un órdago: "No sé si la Cope me necesita a mí, pero yo si necesito a la Cope", dijo durante la presentación de la temporada. Su contrato con la emisora finaliza el 30 de junio de 2018 y en COPE le invitaron a continuar hasta 2021. Sin embargo, Herrera prefiere ir año a año en la radio, porque la televisión es ahora un gran estímulo para él. Además, no quiere quedar atado durante tantos años por el desgaste que le supone un programa de siete horas diarias de lunes a viernes.



Según fuentes conocedoras de la renovación, el comunicador pretende presentar solo la parte de análisis e información y ceder a otro periodista del programa la parte de entretenimiento. Un formato similar al que ya protagoniza Pepa Bueno en la Cadena SER junto a Toni Garrido, que presenta la segunda parte de ‘Hoy por Hoy’. También forman un tándem en Onda Cero Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas en ‘Más de uno’.



Si finalmente Herrera reduce tres horas diarias su presencia en antena, hará resentirse la facturación publicitaria de la Cadena COPE. El presentador, que llegó a la emisora hace dos años, fue clave para que en 2016 la cadena lograra un 14% más de ingresos publicitarios hasta llegar a los 106 millones de euros. El grupo (Cope, Cadena 100, Rock FM y Megastar FM) cerró el ejercicio en positivo después de siete años en los que perdió más de 32 millones de euros. En el primer semestre de 2017, las noticias también están siendo positivas porque “de enero a junio las ventas han aumentado sensiblemente” y el resultado antes de impuestos “supera los 4 millones de euros”, según anunció la cadena.