¿Por qué nominó Pantoja a Mónica? Confiesa que la ve una rival y ganadora

Los concursantes de Supervivientes se han dicho a la cara lo que piensan los unos con los otros. El programa ha organizado la prueba 'Tender puentes' en el que se han enfrentado los unos a los otros para decirse a la cara lo que luego se puede ver en plató una vez regresen todos en los vídeos del programa. Lo que empezó como una broma acabó rozando el enfado en algunos casos, aunque todo acabó en abrazo. El duelo más esperando era el de Isabel Pantoja y Mónica Hoyos, que llegó al final. Allí se confesaron, entre lágrimas, sus numerosos enfrentamientos.

Omar y Dakota

Omar le dice a Dakota que no soporta que grite, que se meta con el tamaño de los peces que pesca, que le tenga esclavizado pidiéndole cosas o haciéndole consquillas y que se tenga que quedar con ella para vigilar el fuego. Dakota por su parte fue muy breve en su primera repuesta: "De bueno eres tonto y a veces te falta un hervor". Y al final se medio enfadó: "Eres un mentiroso". Y acaba: "No me hables más". Y Dakota ha querido aclarar que chilla mucho porque su hermano es sordo.

Albert y Fabio

La siguiente pareja en decirse a la cara lo que siente fue Albert y Fabio. Empezó el catalán y le llama avariciosa y que solo piensa en el. También cree que cuando pierde una prueba tiene excusas ni tolera que haga trampas. Y cree que está a la sombra de Isabel "y eres un monigote".

Fabio se defiende y asegura que no hace trampas y le llama egoista por no compartir la pesca "y eso no lo puedo aceptar como persona".

Mónica y Pantoja

Y para el final queda el duelo de 'dardos' más esperado de la noche. Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. La cantante cedió la palabra y escuchaba como Hoyos le preguntaba por qué desde el princiio del concurso la quiere fuera del concurso "mientras yo estoy a tu lado". Asegura que se ha sentido dolida cuando no le dijo que la había nominada "y me decepcioné contigo".

La tonadillera respondió asegurando que "no tengo nada que reprocharte y te nominé sabiendo que te iba a doler pero no tenía otra opción y no te lo quise decir". Asegura que es cierto que ha tenido crisis "y has estado en una". Y aclara que la ve "muy fuerte y ganadora y te veo como una gran rival". También dice que está dolida cuando la llamó sinvergüenza "cuando no lo soy". Asegura que "seguro que no soy la mejor superviviente pero date cuenta que he cumplido 62 años y ojalá tu estés así a esa edad".