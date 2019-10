Fernando Alonso: "He ido a fiestas en las que había de todo"

Fernando Alonso, uno de los pilotos más amados y criticados de nuestro país, acudía a divertirse a El Hormiguero hace solo unas horas tras meses y meses apartado de los platós de televisión. El público tenía ganas de Alonso, y el deportista, no defraudó.

Además de confesar la frase que más ha estado escuchando desde que dejara la Fórmula 1 -que no es otra que la de: “Fernando, tienes que volver”- y de presentar una firma de ropa ecológica, Alonso tuvo tiempo para contar algún que otro secreto durante el “Supertest comprometido del piloto profesional.”

Tras asegurar que nunca ha insultado a ninguno de sus compañeros y aclarar que eso no quiere decir que nunca haya tenido una discusión, y manifestar que se le hace largo repostar gasolina en una gasolinera normal, llega el momento más comprometido del juego.

“Alguna vez has estado en una fiesta de Flavio Briatore?”, le preguntaban las hormigas, en referencia al polémico empresario de Fórmula 1 y propietario de varios clubs nocturnos. El mismo magnate que describía su oficio con la frase "correr los domingos y salir con chicas después de cada carrera". Fernando no se cortaba y aseguraba que sí, que había estado en varias fiestas organizadas por el empresario, una afirmación a la que Trancas y Barrancas contestaban con otra pregunta: “¿Hay castillos hinchables? O mejor dicho, ¿hay cosas hinchables?”. “Sí, sigue siendo muy amigo mío y he acudido a alguna fiesta”, respondía Alonso entre risas intentando esquivar la pregunta.

Pero como a las hormigas es imposible pararlas, volvían a preguntar: “¿Es como nos la imaginamos?”. Una repregunta a la que Fernando contestaba con un sincero: “Sí, yo he estado en fiestas en las que hay de todo. Hay de todo. De todo lo que te imaginas”. Una respuesta entre risas a la que las hormigas ponían la puntilla final diciendo que tenían ganas de acudir a una, y que Fernando remataba con un: “Siguiente pregunta. Siguiente pregunta”.