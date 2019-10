Nicky Jam: "Tuve una sobredosis y me dijeron: o sales de la droga o te mueres"

El cantante Nicky Jam no iba con ganas de divertirse en El Hormiguero, iba con ganas de revolucionar por completo el plató del programa. Y, vaya si lo consiguió.

Pero… antes de hacerlo, Nicky se abría en canal con Pablo Motos dispuesto a hablar de su pasado más oscuro. Del Nicky más desconocido y del Nicky más íntimo. El que conseguió, hace ahora diez años, abandonar por completo el mundo de las drogas, la adicción que casi le cuesta la vida.

“Soy Nicky Jam, un hombre con un pasado oscuro que quiere servir de ejemplo para que nadie escoja el camino equivocado”, comenzaba diciendo el cantante antes de contar algunos de datos más desconocidos e inesperados sobre su vida. “Yo he visto en un documental, que tú tomabas 39 pastillas al día”, le confesaba Pablo. Un manifiesto al que el reggaetonero respondía con toda sinceridad, tal y como había prometido: “Una que era como la heroína, y que la combinaba con otras drogas más, lo que hacía un efecto explosivo”. Nicky aseguraba que ya ha pagado por todas las cosas que hizo, y con intereses, pero que él cree que todo tiene una explicación.

Jam se ponía un poquito más intenso, si cabe, y aseguraba que sus malos hábitos podrían deberse a que nunca ha tenido madre, ya que desde que era muy pequeño se ha criado solo con su padre y en uno de los barrios más conflictivos de Puerto Rico: “Muchas de las cosas que hice en la música fueron porque pensé: a lo mejor si me hago famoso, mi madre me ve y me encuentra”. Y añadía: “Un día un guardaespaldas me dijo en un concierto: Nicky, hay una señora que dice que es tu mamá. Me latió en corazón al máximo. La abracé, hablé con ella, y como era también adicta a las drogas la ayude a salir de ellas. Ahora toda la familia llevamos 10 años”.

Nicky aseguraba por primera vez en todo el programa que está completamente limpio, y la pregunta, por parte de Motos, era obligada: “¿Cuándo dejaste las drogas?”. “Cuando el doctor me dijo: tienes dos opciones, o morirte o quitarte. Era increíble lo que sufría cuando tenía mono”, concluía el cantante.