Oto Vans se moja y confiesa cuál de sus compañeros debe ganar Supervivientes 

Otro de los rostros conocidos que no se perdió el sábado el desfile de las carrozas del Orgullo Gay fue Oto Vans. Recién llegado de Honduras, el 'influencer' no ha podido evitar salir a la calle y divertirse con toda su gente. Lo cierto es que su paso por el reality no ha dado mucho de qué hablar porque ha estado bastante callado para lo que nos tiene acostumbrados por redes sociales pero ha hecho un buen concurso, dejándose la piel en cada prueba y sin quejarse en ningún momento ni querer abandonar. Ahora, con la mente fría y alejado ya de Honduras, ha confesado quién de los concursantes que quedan en la isla es el que merece ganar y ¡atención! porque ha asegurado que Isabel Pantoja no tiene privilegios como tantos dicen.

"Estoy súper contento, este es mi sitio" confiesa Oto Vans cuando le preguntan cómo ha sido su vuelta a España. Lo cierto es que estos días ha estado compartiendo con todos sus seguidores los sitios a los que ha ido a comer y a cenar, ya que después del hambre que ha pasado en el reality no le apetecía hacer otra cosa.

A pesar de que su participación en Supervivientes 2019 le ha ayudado a tener más proyección mediática y permitirle ser más conocido entre otro tipo de sector de la sociedad española, asegura que no volvería a ir a un concurso de estas características: "No volvería a repetir, ni por el doble de dinero".

De lo que sí que ha querido hablar es de quién es el concursante que, además de llegar a la final del concurso, merece ser ganador de esta edición: "Omar Montes, ojalá". Una respuesta que nos ha sorprendido bastante ya que durante su estancia en Honduras, tuvo muy buena relación con Mahi, quien se salvó de la expulsión el pasado jueves y sigue concursando en el programa.

En cuanto a las insinuaciones que han hechos muchos espectadores y también, concursantes que han abandonado ya el concurso, de que Isabel Pantoja es una de las que tiene más privilegios en la isla, Oto Vans lo tiene claro: "Conmigo Isabel ha sido muy buena, con los demás no lo sé. No tiene privilegios" y afirma que ha sido igual que cualquier concursante.