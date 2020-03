Vicky Martín Berrocal se suma a la lucha y fabricará batas para los sanitarios

Una reconocida diseñadora se suma a la lucha contra el Covid-19. Vicky Martín Berrocal suma sus recursos a la batalla contra la pandemia después de que el grupo Inditex anunciase que fabricará material sanitario o Gucci donase 2 millones de euros. Tal y como recoge la revista 'Elle', la sevillana ha reconvertido su taller, donde crea los diseños de la firma Victoria, para reconvertirlo en una fabrica de material sanitario en la que todas sus modistas se dedicarán -también desde sus casas- a coser batas para los sanitarios, que llevan semanas denunciando la falta de material para protegerse durante su trabajo.

Vicky Martín Berrocal lo ha anunciado en su cuenta de Instagram, donde recalca la necesidad de "ayudar a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros auxiliares para que salven la vida de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de cualquiera...". Por ello, y ante la carencia de material, la diseñadora pide también ayuda a las empresas textiles porque no dispone de los 'tejidos' necesario para que dichas batas sean efectivas a la hora de proteger a las personas que luchan en la primera trinchera contra el Covid-19.

Mira también El textil se reinventa creando mascarillas para sobrevivir al descalabro en ventas

El equipo de Vicky Martín Berrocal pide materiales impermeables o antivíricos para poder seguir haciendo ropa para los hospitales. "Me da igual el color, el estampado, me vale lo que me deis. Necesitamos que nos enviéis tejidos. Nos hacemos cargo de recogerlos, de ponernos en contacto con vosotros… De todo", afirma. En su cuenta también explica y muestra cómo están trabajando: "Nuestra gran colección. Íntegramente destinada a nuestros sanitarios, con toda nuestra entrega y amor", comenta la diseñadora junto a las imágenes de la confección de batas.