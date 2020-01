Will Smith confiesa en 'El Hormiguero' por qué rechazó hacer de Neo en 'Matrix'

El programa de Pablo Motos recibía este miércoles a dos invitados conocidos a nivel mundial: Will Smith y Martin Lawrence. Los dos actores visitaban el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva película, 'Bad Boys For Life', donde dan vida a “dos policías muy malos”, como ha descrito Motos en la presentación.

La entrada en plató de la pareja ha sido a lo grande ya que lo hacían bailando el conocido tema 'Ritmo' de The Black Eyed Peas y J. Balvin. Pablo Motos empezaba pidiéndole disculpas a Will Smith por no poder haber ido a entrevistarle a Los Ángeles por tener que hacer el programa en directo. Aunque el actor ponía cara de enfado, finalmente cedía y reconocía que no había problema porque "te quiero".

Ya metidos en lo que concierne a la película, la tercera de la saga, el famoso actor reconoce que "lo que hemos intentado hacer en esta película es intentar que fuese buena para atraer a una nueva generación. Queríamos que fuese una película que merecieses la pena hacer". Animaba al público a verla en el cine porque "es la mejor de las tres". La película cuenta con "muchas escenas de riesgo", unas escenas que Will Smith confiesa que, a sus 51 años, no cuenta con la misma destreza que en su juventud. "Cuando tenía 25 años quería hacerlo todo en la película, ahora ya no tanto. Vamos a dejar que lo hagan los especialistas", explicaba.

Una de las anécdotas que Will Smith revelaba tenía que ver con su salud ya que, como comentaba, una colonoscopia que comenzaba "como una broma" se volvió seria cuando el médico encontró "pequeño tumor" que, afortunadamente, pudieron eliminar a tiempo. Todo quedó plasmado en las redes sociales del actor. Otra de las confesiones del actor venía a raíz de una pregunta de Pablo Motos: "¿Es verdad que rechazaste el papel de Neo en Matrix?". La respuesta de Will Smith sorprendía al presentador. "Es verdad. Los directos vinieron a hablar conmigo, me contaron de qué iba y no entendí nada del argumento", afirmaba entre risas.