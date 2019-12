Ya está aquí el tráiler de 'Wonder Woman 1984' con Gal Gadot y el espíritu de los 80

DC Comics ha presentado el trailer de Wonder Woman 1984, la esperada secuela de Wonder Woman (2017), que tendrá de nuevo a la emblemática Gal Gadot como protagonista. La directora Patty Jenkins es la responsable de la obra, que llegará a los cines en junio de 2020.

"Mi vida no ha sido como probablemente creas", dice Wonder Woman en el comienzo de este clip de adelanto en el que aparece reencontrándose con Steve, el personaje que en la primera película interpretaba Chris Pine. El adelanto también sirvió para presentar a dos de las nuevas incorporaciones de la trama: el chileno Pedro Pascal, conocido por sus roles en 'Juego de Tronos', 'Narcos' y 'Triple frontera', y la estadounidense Kristen Wiig, que saltó a la palestra con 'Mi villano favorito' y 'Zoolander 2'.

La cinta original Wonder Woman convirtió a Gadot en una estrella a nivel mundial por las buenas críticas que recibió por parte de la prensa y la recaudación total de 821,8 millones de dólares. Antes de que llegue a la gran pantalla Wonder Woman 1984, DC Films estrenará el 7 de febrero Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, película en la que Margot Robbie repite como Harley Quinn tras Escuadrón suicida (2016) y que ha contado con la dirección de Cathy Yan.