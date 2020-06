Abatido el 'Rambo de Requena': el último golpe del hombre más buscado

Lleva tres meses atemorizando a los vecinos de la provincia de Valencia y Teruel pero ayer la Guardia Civil abatió y detuvo al conocido como 'Rambo de Requena' tras una búsqueda de varias horas que se inició con el robo de un coche y el tiroteo en un control de tráfico, donde resultó herido un agente. Pedro L. J., un joven de 29 años, era un fugitivo peligroso al que se le buscaba por protagonizar robos con violencia, escopeta recortada en mano, en varias comarcas donde se llevaba coches y entraba en las viviendas para coger víveres y esconderse en el monte de Valencia, según declaran fuentes de la investigación a La Información. Con su arresto, se pone fin a un intenso operativo de la Guardia Civil.

Fue en el último mes cuando se empezó a estrechar el cerco. Aprovechó el confinamiento para 'okupar' casas en las que pasaba varios días en las zonas de montaña en torno a la localidad de Requena. Se fue desplazando a otras del interior según avanzaba la Guardia Civil. Para seguir oculto, se movía robando coches. Ayer, una patrulla de la Guardia Civil le daba el alto por conducir un Suzuki Vitara blanco cuyo dueño había denunciado su robo en El Castellar (Teruel) unas horas antes. El final de este fugitivo empezó en Muniesa (Teruel), donde protagonizó un tiroteo en el que hirió a un agente -de nombre Juan Carlos- que tras ser intubado se encuentra estable dentro de la gravedad.

El compañero del agente herido repelió los disparos abriendo fuego y alcanzando al 'Rambo de Requena', pero el sospechoso consiguió huir a pie. Tras este primer tiroteo, el fugitivo consiguió robar un segundo vehículo blanco de la marca Citroën en la localidad de Andorra, a unos 35 kilómetros de Muniesa. Allí, el alcalde pidió a los vecinos que no salieran de sus casas dada la peligrosidad del perseguido. Varios de ellos indicaron desde sus ventanas a los agentes por qué calles huía el fugitivo hasta lograr hacerse con el nuevo vehículo.

En un nuevo control donde fue avistado, continuó su huida a pie hasta que fue abatido de un disparo por los agentes. Ahora está detenido e ingresado en el mismo hospital zaragozano que el agente al que disparó, hiriéndole en el abdomen y brazo. Hasta el centro sanitario fue desplazado en el mismo helicóptero de la guardia civil que horas antes estaba peinando la zona en su búsqueda.

Apodado el 'Rambo de Requena' porque fue en ese lugar donde empezó su reguero de hurtos, el hombre mantenía en vilo desde hace casi un mes a varias localidades turolenses limítrofes con la provincia de Valencia. En uno de sus últimos atracos en el que se le reconoció, un bodeguero aseguraba que le había encañonado hasta dos veces "con la intención de rematarme", llegando a disparar con cartuchos de fogueo. Quiso robarle su Land Rover Discovery mientras enseñaba las viñas a unos turistas. Cuando se percató se enfrentó a el, pero no logró que se llevara su vehículo que apareció después volcado y destrozado. Fue en Chelva (Valencia)

Más tarde se le puso nombre y apellido. 1,70 metros, moreno, de constitución delgada, con nariz prominente y nacido en 1991. Era Pedro Lozano Jiménez, con antecedentes por otros hurtos. Y no es hasta ayer cuando se le puede imputar un posible intento de homicidio al disparar al agente al que deja malherido. En su historial había robos de coches de forma violenta así como asaltos a viviendas vacías como la de la mujer que no había ido a su segunda residencia en Valencia por el confinamiento decretado desde el estado de alarma y cuando llegó se lo encontró todo revuelto. Aseguró que no le faltaba nada excepto muchas conservas de la despensa. Aseguraba ante los micrófonos de Espejo Público que llegó a hacerse un bizcocho en el horno.

La localidad turolense de Andorra ha vuelto a ser escenario este lunes de la persecución de un fugitivo, unos hechos que han tenido en vilo a sus ciudadanos, quienes todavía recuerdan lo ocurrido en diciembre de 2017 cuando fue detenido otro delincuente, Norbert Feher, conocido como 'Igor el Ruso', después de que matara a dos guardias civiles y a un agricultor. Desde el momento en que la Guardia Civil alertaba de que buscaban a una persona que había disparado a un agente y ante el recuerdo de lo sucedido en 2017, los alcaldes de los pueblos de la zona, entre ellos Andorra, Alcorisa, Alloza y Oliete, pedían a sus vecinos que se quedasen en sus casas mediante un bando.