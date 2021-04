Ainhoa Arteta, en silla de ruedas tras superar la covid hace cuatro meses

"No debo andar mucho y tengo que reposar". La soprano Ainhoa Arteta superó el coronavirus hace ahora cuatro meses, por eso al verla en silla de ruedas son muchos los que han temido por su salud. Ella misma ha querido responder desde sus redes sociales asegurando que se trata de un "edema, se me han inflamado las venas dentro de las rótulas de los huesos". Ella asegura que "sigo con mi trabajo. Salgo a cantar tiesa pero voy con muletas y sillas de ruedas para evitar los paseos por los aeropuertos que son infinitos.

La cantante aclara que "no es nada grave, pero no es nada agradable. Espera que "no haya venido para quedarse y se pueda quitar la inflamación y sea una consecuencia más de estos efectos secundarios". Puntualiza que el coronavirus, al que llama "bicho" da "muchas sorpresas como a mí, que cuando parece que has pasado todo de repente da otra y el otro día no podía andar". Acaba su intervención asegurnado que "no cunda el pánico que estoy muy bien. Y explica que ahora para casita y a descansar".