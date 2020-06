La Guardia Civil alerta de una oleada de secuestros virtuales: qué hacer si llaman

No es nuevo, pero desde la Guardia Civil alertan de una nueva oleada de secuestros virtuales en las últimas semanas. Este delito consiste en extorsionar a una persona por teléfono simulando tener secuestrado a un familiar y exigiendo un pago inmediato de dinero para ponerlo en libertad. Las cantidades reclamadas oscilan entre los 2.000 y los 10.000 euros. Intentan que la víctima no cuelgue en ningún momento y se dirija rápidamente al banco para hacer la transferencia. Por ahora la comunidad más afectada ha sido Madrid.

Los delincuentes, para aumentar la angustia de la familia y conseguir más rápidamente el rescate, fingen la voz de la persona que dicen tener secuestrada, sus gritos de auxilio... solicitando el rescate para su liberación a través de empresas de envío de dinero.

Ante un caso así la Guardia Civil alerta que es fundamental mantener la calma y seguir las pautas marcadas en el decálogo que han elaborado los expertos del Equipo de Secuestros y Extorsiones. La primera es que hay que tener mucha precaución con las llamadas entrantes con prefijos desconocidos o numeración oculta. Si se atiende una llamada de estas características hay que intentar mantener la calma, escuchar y dejar hablar al interlocutor, grabando la conversación si fuera posible.

Es imprescindible no facilitar nunca durante la llamada datos personales, familiares o de ubicación porque en numerosas ocasiones la llamada se produce un tanto al azar y es la propia víctima la que dice el nombre del familiar supuestamente secuestrado al escuchar que tienen a su hijo retenido. Lo ideal sería intentar efectuar una pregunta muy personal de la víctima que le permita, según la contestación, concluir que estamos ante un falso secuestro.

Estos delincuentes durante la llamada no dejan de atemorizar y meter prisa para lograr su objetivo, tener el dinero en su poder, por eso los agentes de la Guardia Civil solicitan no efectuar nunca pagos monetarios o entregas de efectos de valor requeridos por el extorsionados. E incluso indican no dudar a la hora de cortar la comunicación porque posiblemente desistirán y buscarán otra posible víctima. Y lo principal, llamar a la Guardia Civil (062).

Estos delincuentes días antes de la llamada han podido acceder a los datos personales de las posibles víctimas a través de los datos volcados en las redes sociales y con encuestas en las que se preguntan lso datos personales.