Álvarez de Toledo ratifica como "hecho" que el padre de Iglesias es "terrorista"

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha ratificado este jueves su afirmación de ayer de que el padre del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es un "terrorista", algo que considera un "hecho fáctico" dicho por el propio líder de Unidas Podemos. En una conferencia coloquio organizada por la Fundación Libertad y la Fundación Internacional para la Libertad, bajo el título 'El virus autoritario', ha insistido en que el propio Iglesias ha escrito que su padre militó en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).

"Una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista, salvo que se me diga lo contrario", según Cayetana, quien ha destacado que esta afirmación causó "gran malestar" a Iglesias y "dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas". Álvarez de Toledo ha puesto en duda que "lleguen los abogados", en relación a la posible denuncia que ha anunciado el padre de Iglesias, y ha dicho que, mientras tanto, ella va a exigir que se mantengan sus afirmaciones en el diario de sesiones del pleno del Congreso, en lugar de retirarlas como solicitó la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

El enfrentamiento con Iglesias se produjo ayer durante la sesión de control al Gobierno, cuando la portavoz del PP replicó a la denominación de "señora marquesa" que reiteradamente le ha dio Iglesias, afirmando: "Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece: la del crimen político".

Esta tarde, la portavoz del PP ha reprochado que se quiera retirar su afirmación del diario de sesiones, mientras que Iglesias acusó hoy a Vox de "querer dar un golpe de estado" y "no solamente no lo retiró, sino que se ratificó con sorna", sin que el presidente de la Comisión de Reconstrucción, Patxi López, hiciese nada. A su juicio, esto es una muestra del "desequilibrio de superioridad moral" entre la izquierda y la derecha, ya que "cuando se atribuyen intenciones golpistas no solo no se retira, sino que la persona que se tiene que marchar, por dignidad, es el portavoz que ha sido ofendido", en referencia a Iván Espinosa de los Monteros.

Y esto mientras es Iglesias el que "avala y protege" a personas como el expresidente de la Generalitat Carlos Puigdemont, que sí que intentó dar un golpe "felizmente frustrado" contra el estado constitucional, según Cayetana. Desde el PP también consideran que es "más grave" lo que le ha dicho Iglesias hoy a Vox en la Comisión y creen que la portavoz popular hizo ayer un discurso "muy bueno", aunque reconocen que pudo desviar la atención de la estrategia principal del partido centrada en la petición de destitución del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Álvarez de Toledo ha mantenido este tarde la dureza de su discurso de ayer y ha advertido que hay que desmontar esta "falaz superioridad moral" que cree que ejerce la izquierda sobre todos los que no son de esta ideología porque este tipo de actitud es el "germen del virus autoritario".

De hecho, ha asegurado que el Gobierno de coalición está "aprovechando la pandemia" del coronavirus para hacer avanzar su proyecto político que se basa en el "fracaso de la España constitucional".