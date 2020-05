Iglesias a Espinosa de los Monteros: "A Vox le gustaría dar un golpe de Estado"

Nuevo rifirrafe entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la bancada conservadora. Después del encontronazo del líder de Podemos con la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, Iglesias ha protagonizado un choque con el diputado y portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en el Congreso de los Diputados, que se ha saldado con la salida del segundo de la sala tras aseverar Iglesias que a su partido " le gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven".

El portavoz de Vox ha abandonado la sala del Congreso donde se estaba desarrollando la reunión de la mesa de reconstrucción, después de que el vicepresidente se dirigiera así a su formación. "Cierre la puerta al salir, señoría", ha zanjado Iglesias.

"Usted continúe con su diatriba, esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, pero yo no voy a tolerar esto", comentaba Espinosa de los Monteros mientras recogía las cosas. Iglesias respondía desde la mesa: "¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar?". El socialista Patxi López, presidente de la comisión, zanjaba la bronca justo antes de que el portavoz de Vox abandonase el encuentro "No entren en diálogos de este tipo, no".

Espinosa ya había defendido este jueves a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en su choque con Iglesias. El portavoz de Vox ha destacado que la 'popular' respondió bien a los "ataques" del vicepresidente segundo, de quien ha dicho que está "diseñado" exclusivamente para protestar. Espinosa ha afirmado en 'RTVE' que la portavoz del PP "estuvo muy bien" durante su intervención este miércoles en la sesión de control al Gobierno, en la que llamó "hijo de terrorista" a Iglesias.