Denuncia amenazas de muerte la joven que se negó a homenajear a Maradona

La futbolista del Viajes Interrías que no quiso participar en el minuto de silencio que se guardó en el campo por la muerte a los 60 años de Diego Armando Maradona ayer explicaba en los medios sus razones. Hoy denuncia que ha recibido amenazas de muerte en sus redes sociales. Ante los micrófonos de La Sexta ha asegurado que en una de ellas le dicen "voy a encontrar tu dirección" y "voy a ir a tu casa a partirte las piernas". Ella dejó clara su postura. No entendía que el día internacional contra la violencia machista no se guardara el mismo silencio por todas las víctimas y sí se hiciera por Maradona. "Espero que mi gesto sirva de ejemplo", dijo la pontevedresa.

Dapena destacó las virtudes futbolísticas de Maradona, pero dijo que al exfutbolista no se le pueden perdonar "todas las barbaridades que cometió fuera del campo". Después del minuto de silencio, su equipo recibió una goleada del Deportivo Abanca (10-0), que es el colista de la Primera Iberdrola con ocho derrotas en otros tantos partidos.

"Lo volvería a hacer una y mil veces más", publicaba la jugadora en su cuenta en las redes sociales, en las que se ha convertido en tendencia por su gesto. Paula Dapena, que tiene 24 años, se negó a respetar el homenaje a Maradona y, en señal de protesta, se sentó en el campo, de espaldas al resto, mientras los dos equipos formaban en campo principal de las instalaciones de entrenamiento del Deportivo de La Coruña para recordar al astro argentino.

También denunciaron amenazas los empleados de la funeraria que se hicieron fotos con el cadáver de Maradona. Diego Antonio Molina, uno de ellos se entregó en una comisaría junto con su abogado tras una investigación de oficio que inició la Fiscalía por presunta profanación de un cadáver y la violación de derechos personalísimos, ambos delitos contravencionales, por lo que los tres involucrados no pueden quedar detenidos.

Claudio Fernández, otro de los involucrados en esta acción, se expresó en declaraciones a Radio 10 y pidió disculpas: "Estábamos acomodando antes de llevarlo y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y ahí se sacó la foto". A raíz de estas investigaciones, el jueves por la noche se había estipulado el allanamiento de la casa de sepelios Pinier, cuyos dueños se habían desligado de la acción de sus tres empleados.

Los tres empleados de la funeraria Sepelios Pinier, que trabajó con el cadáver del astro del fútbol fallecido a los 60 años el miércoles, habían sido citados a declarar por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 25. La causa investiga la publicación de fotografías por parte de los empleados con el cuerpo de Maradona, unas imágenes que fueron tomadas antes de que el cadáver de Diego saliera hacia la Casa Rosada, donde se instaló el velatorio, y se viralizaron para dar la vuelta al mundo en la jornada del jueves.

Las fotografías originales muestran el cuerpo sin vida de Maradona, que no se ha podido ver de ninguna otra manera puesto que el velatorio fue a ataúd cerrado.