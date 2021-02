Levy padece fibromialgia: "He tenido que escuchar si voy bebida o consumo"

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy (PP), ha anunciado este jueves que sufre fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor generalizado en todo el cuerpo y constante sensación de cansancio. Levy ha explicado que ha decidido hacer pública su enfermedad después de viralizarse en redes sociales un vídeo de una intervención suya en el pleno municipal del pasado martes, donde en varias ocasiones se trastabillaba y confundía las palabras de su discurso.

Todos cuando intervenimos o hablamos en público en discursos más o menos largos podemos equivocarnos, tener lapsus y corregirlo.

Que otro político quiera hacer risitas y pretender sacar rédito ridiculizando mi trabajo diario es ser un miserable carroñero. Que pase un buen día. https://t.co/L6gkPiN959 — Andrea Levy (@ALevySoler) February 25, 2021

"Hay determinados comentarios que ponen en duda mi forma de trabajar, incluso mi forma de ser, mi vida privada, que no responden a una realidad, y a veces nos deshumanizan de una forma brutal en las redes sociales sin pensar en un segundo lo que le pasa o lo que le puede pasar a esa persona", ha comentado la edil en una entrevista en Cuatro.

La concejala ha explicado que en verano del año pasado, "después de muchos años de distintos tratamientos y de pasar por distintos médicos", le diagnosticaron fibromialgia, una dolencia que "provoca un dolor casi paralizante" y que "muchas noches deja sin dormir". "Yo vivo con un dolor crónico", ha asegurado Levy, quien ha agregado que la medicación que tiene prescrita hace que se le seque "mucho la boca". "Por eso siempre me chupo mucho los labios, y muevo mucho la boca (...) y me cuesta pronunciar, vocalizar bien", ha señalado.

"He tenido que escuchar cosas, que si voy bebida a mi trabajo, que si consumo sustancias, en fin, es muy doloroso porque mi vida es todo lo contrario (...) No hago todas esas cosas que dicen, simplemente hay días que rabio de dolor y estoy más irritable, hay días que no he podido dormir y estoy más cansada". "Hay veces que yo he estado dos semanas en mi cama casi sin poder moverme", ha continuado la delegada, al tiempo que ha subrayado que "no hay que quemar en la plaza pública a alguien porque diga mal una palabra" y que en su caso "salir de casa cada día es un reto". Tras poner sobre la mesa "una enfermedad de la cual no se habla mucho", Levy ha pedido a todos