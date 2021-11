El auge de la incidencia un 40% en dos semanas augura nuevas medidas Covid.

Después de que la incidencia a catorce días por casos de Covid-19 haya experimentado una subida del 40% en las últimas dos semanas hasta alcanzar este lunes los 82 puntos, las Comunidades Autónomas ya se plantean aplicar medidas "quirúrgicas" y especiales con el objetivo de poner freno a una propagación al alza, que sin embargo todavía no repercute en las hospitalizaciones.

Así, este lunes se añaden 9.798 nuevos contagios a los registros, con un nuevo incremento de la incidencia acumulada de 10,5 puntos con respecto a datos previos al fin de semana, en lo que se corresponde con cifras un 40% más altas que a principios de mes. El auge de casos de los últimos días ha llevado a que las distintas comunidades planteen sobre la mesa la posibilidad de aplicar nuevas restricciones, mientras tanto las autoridades sanitarias y los expertos han querido advertir de que la mayoría de los ingresados en los hospitales no están vacunados, y de que estos son un riesgo para los mayores de 70 años que, aunque tengan inoculada la vacuna, pueden padecer patologías y haber perdido cierto grado de protección vacunal.

Como objetivo marcado se tratará de evitar que la presión hospitalaria, la cual se encuentra ahora en el 4,6%, aún por debajo del marcador de riesgo del 5%, se vea comprometida nuevamente. En cualquier caso, el alto índice de vacunación que ronda el 80% de la población española y el uso obligatorio de la mascarilla en casi en todas las circunstancias ha propiciado, de momento, un ascenso moderado de casos en comparación a lo visto en otros países europeos, lo que ha permitido que el concepto de "sexta ola" aún no se haya materializado en España en términos epidemiológicos, donde la tasa de positividad en los test diagnósticos continúe en un 3,8%.

ANTICIPARSE A LOS REBROTES

Ahora, de cara al invierno y las fiestas que se celebran durante el mes de diciembre, las regiones buscan anticiparse a posibles rebrotes proponiendo el debate sobre alguna cuestión como es la obligatoriedad del pasaporte Covid, medida ya obligatoria en el ocio nocturno en las CC.AA. de Galicia y Cataluña, y que otras ya estudian.

La comunidad con la transmisión más elevada es Navarra, con una incidencia acumulada de 203,2 puntos, seguida del País Vasco, 174,3, ambas dentro del riesgo alto cifrado entre los 150 y 250 casos. En riesgo medio, esto es, entre 50 y 150 casos, se encuentran doce comunidades, mientras que las otras cuatro restantes permanecen en riesgo bajo, contemplado de 25 a 50 casos. Tan solo la ciudad autónoma de Ceuta está en nueva normalidad, por debajo de 25.

Además de Galicia, que también quiere el pasaporte Covid para las visitas hospitalarias, la Comunidad Valenciana y el País Vasco han adelantado este lunes que están estudiando qué actuaciones llevar a cabo para proteger a los más vulnerables con la llegada del frío y dada una época donde se hace mayor uso de los espacios cerrados. De hecho, Euskadi anunciará este martes las directrices que tiene previsto aplicar.

INGRESOS DE NO VACUNADOS Y MAYORES DE 70 AÑOS

Si se observa el perfil de ingresos hospitalarios en las comunidades, este es variado, aunque existe un denominador común, que la mayoría de los que ocupan los hospitales y las unidades de cuidados intensivos son personas sin vacunar. Atendiendo a esto, un 70% de los ingresos en Cataluña son de no vacunados, y en Castilla y León el 34%, mientras que en otras comunidades como Extremadura las hospitalizaciones de no inmunizados en UCI son menores que en otras regiones, pero notifican un elevado índice de ingresos en planta de ciudadanos completamente vacunados.

Tanto desde el Ministerio de Sanidad como desde las Comunidades Autónomas se ha hecho un llamamiento a los cerca de 4 millones de ciudadanos que no se todavía no se han vacunado para que lo hagan. De estos, más de 300.000 españoles pertenecen al grupo de entre 50 y 59 años, mientras que en torno a 100.000 son sexagenarios.

Con una dosis extra ya en marcha para personas en residencias, pacientes considerados de alto riesgo y mayores de 70 años, hoy comienzan a recibir un suero de refuerzo los vacunados con Janssen, casi dos millones de personas que recibirán un segundo pinchazo de Pfizer o Moderna. Asimismo, la Ponencia de Vacunas ha propuesto al Ministerio de Sanidad la conveniencia de administrar la tercera dosis de refuerzo contra la covid-19 en el tramo de 60 a 69 años, un grupo que mayormente fue vacunado con AstraZeneca.