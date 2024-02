Calendario escolar 2024: ¿cuándo es la Semana Blanca en Madrid?

Los padres y madres miran con recelo al 2024 en un intento por encajar el calendario escolar con el laboral. El próximo año llega con días festivos, pero también jornadas no lectivas marcadas en el curso 2023/2024 en las que los colegios no estarán abiertos como la Samana Blanca, que se celebra en febrero, la Semana Santa (marzo) o el puente de mayo. Estos días en los que los pequeños de la casa no tienen que acudir a las aulas, no son festivos para sus progenitores que deberán dedicar parte de sus vacaciones para atender a los menores o bien aplicar jornadas de teletrabajo, siempre que sea posible.

Al curso 2023/2024 le quedan por delante dos trimestres antes de las vacaciones de verano, que arrancarán en torno al 21 de junio de 2024. Antes, los alumnos de colegios e institutos contarán con varios días no lectivos en el calendario, entre ellos este mes de febrero hay dos jornadas con los colegios cerrados. Enmarcada en la denominada Semana Blanca, los alumnos dispondrán del jueves 22 y viernes 23 de vacaciones, lo que complicará la conciliación familiar y laboral.

Días no lectivos en 2024

Tal y como está configurado el calendario escolar 2024, desde enero a junio, cuando den comienzo las vacaciones de verano, todos los meses hay días no lectivos para los colegios e institutos. De esta forma, los colegios permanecerán cerrados varios días en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.

Con el calendario escolar en la mano, estos son los días que los menores no podrán acudir a las aulas por considerarse no lectivo:

​Febrero: el calendario escolar de 2024 contempla dos días no lectivos a finales de este mes. Los días jueves 22 y viernes 23 las aulas permanecerán cerradas, por lo que los alumnos contarán con un puente para descansar.

​Marzo: en 2024 la Semana Santa se establece en el mes de marzo. Es por ello que desde el día 22 los escolares no acudirán a los colegios e institutos.

en 2024 la Semana Santa se establece en el mes de marzo. Es por ello que desde el día 22 los escolares no acudirán a los colegios e institutos. ​Abril: arranca con el lunes de pascua, día no lectivo que este año corresponde al día 1.

arranca con el lunes de pascua, día no lectivo que este año corresponde al día 1. ​Mayo: la festividad de los trabajadores (1 de mayo) se suma al de la Comunidad de Madrid (2 de mayo). Además, el calendario escolar 2024 marca el viernes 3 como no lectivo, por lo que los alumnos tendrán un día más festivo que sus padres sumado a sus vacaciones. La ciudad de Madrid celebrará el día 15 de mayo su festividad local, por lo que este día tampoco será lectivo en la capital.

la festividad de los trabajadores (1 de mayo) se suma al de la Comunidad de Madrid (2 de mayo). Además, el calendario escolar 2024 marca el viernes 3 como no lectivo, por lo que los alumnos tendrán un día más festivo que sus padres sumado a sus vacaciones. La ciudad de Madrid celebrará el día 15 de mayo su festividad local, por lo que este día tampoco será lectivo en la capital. ​Junio: tras la evaluaciones finales toca despedir el curso 2023/2024 y dar el pistoletazo de salida a las vacaciones de verano que se inician el día 21 de junio, aunque las fechas pueden cambiar en función de cada nivel de formación.

Ahora solo queda que los padres y madres se pongan a contar días para pedir vacaciones en el trabajo o solicitar esas jornadas de teletrabajo que pueden ayudar a la hora de conciliar la vida familiar y laboral. Si quieres saber cuáles de estos días no lectivos coinciden con los festivos que incluye el calendario laboral 2024, puedes consultarlos aquí.

Días no laborables en Madrid en el año 2024

La Comunidad de Madrid ya ha publicado su calendario laboral en la región para el año 2024, que contará con un total de 14 días festivos, dos de ellos serán fijados por los ayuntamientos, y establece el día de Santiago Apóstol (25 de julio) como festivo.